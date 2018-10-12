Александр Емельяненко оценил перспективы Кокорина и Мамаева за решеткой

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко, имеющий опыт жизни в тюрьме, поделился мнением о содержании под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Его слова передает Sport24.

«Никаких проблем у футболистов возникнуть не должно. Им нужно влиться в коллектив. Попадая туда, надо понимать, что все равны — на Мерседесе за тобой никто не приедет, чтобы на тренировку отвезти. Есть такие вещи, куда не надо лезть — туда не надо. А так, все равны — коллектив. И объяснят, и подскажут, и помогут. Один про другого никогда не забывает. Все у них будет хорошо. Не переживайте», — убежден Емельяненко.

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37-летний боец также уверяет, что в «Бутырке» созданы все условия для «простой спокойной жизни и переосмысления». Он призвал не верить в ужасы про СИЗО.

В отношении Кокорина и Мамаева возбуждены уголовные дела о хулиганстве. Оба спортсмена помещены под стражу на два месяца. Следствие объяснило необходимость ареста тем, что футболисты совершили преступление в составе группы лиц. Обвинение полагает, что они могут скрыться и оказывать давление на свидетелей.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сперва Кокорин и Мамаев избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем от их рук пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин в кофейне на Большой Никитской улице.

Емельяненко вышел на свободу в ноябре 2016-го и продолжил выступления в MMA. Боец отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.

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