Спорт
 
Последние новости
Россия обвинила США в церковном расколе на Украине
Порошенко поручил определить морскую границу между Украиной и Россией
Умерла актриса МХАТ Маргарита Юрьева
Tesla решила перейти на алкоголь
Аниту Цой экстренно прооперировали
Женщина предложила унижать толстяков и навлекла на себя гнев толпы
Мужчина натравил на себя ядовитую змею и взмолился о помощи
В Москве уничтожили рекордную партию санкционных сыров и колбас
Россиянин покончил с собой в Таиланде из-за зубной боли
Новости партнеров

Александр Емельяненко оценил перспективы Кокорина и Мамаева за решеткой

Перейти в «Мою Ленту»
Александр Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко, имеющий опыт жизни в тюрьме, поделился мнением о содержании под стражей футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Его слова передает Sport24.

«Никаких проблем у футболистов возникнуть не должно. Им нужно влиться в коллектив. Попадая туда, надо понимать, что все равны — на Мерседесе за тобой никто не приедет, чтобы на тренировку отвезти. Есть такие вещи, куда не надо лезть — туда не надо. А так, все равны — коллектив. И объяснят, и подскажут, и помогут. Один про другого никогда не забывает. Все у них будет хорошо. Не переживайте», — убежден Емельяненко.

37-летний боец также уверяет, что в «Бутырке» созданы все условия для «простой спокойной жизни и переосмысления». Он призвал не верить в ужасы про СИЗО.

В отношении Кокорина и Мамаева возбуждены уголовные дела о хулиганстве. Оба спортсмена помещены под стражу на два месяца. Следствие объяснило необходимость ареста тем, что футболисты совершили преступление в составе группы лиц. Обвинение полагает, что они могут скрыться и оказывать давление на свидетелей.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк в центре Москвы. Сперва Кокорин и Мамаев избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой у гостиницы «Пекин», а затем от их рук пострадали директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин в кофейне на Большой Никитской улице.

Емельяненко вышел на свободу в ноябре 2016-го и продолжил выступления в MMA. Боец отбывал срок за изнасилование домработницы Полины Степановой и похищение ее паспорта.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!


Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
«Ничего плохого в тюрьме нет». А. Емельяненко дал советы Кокорину и Мамаеву по поведению в «Бутырке»
Самедов поддержал Кокорина и Мамаева
Бывший зэк поведал об уготованной для Кокорина и Мамаева жизни в тюрьме
Другие материалы рубрики
Спорт00:03Сегодня

Орел взлетел

Нурмагомедов на вершине. Кому по силам это изменить?
19:01Сегодня

Бывший чемпион UFC поддержал ультиматум Нурмагомедова

16:41Сегодня

Усейн Болт забил первый гол в футбольной карьере

01:59Сегодня

Кокорин и Мамаев накануне драки развлеклись на 2,5 миллиона рублей

СпортПартнерский материал

Не гнутся шведы

Сборная России не лучше Швеции. Матч в Лиге наций это докажет
17:31Сегодня

Самедов поддержал Кокорина и Мамаева

14:20Сегодня

Кадыров одарил Нурмагомедова

23:4011 октября

На чемпионат Европы по ММА поедут восемь чемпионов России

Спорт00:02 4 октября

«Побью любого без сожаления»

Русский Драго мало говорит и сильно бьет. Он подерется перед Нурмагомедовым
15:34Сегодня

Стали известны условия содержания Кокорина и Мамаева в «Бутырке»

11:22Сегодня

Нурмагомедова и Макгрегора отстранили от боев

15:41 8 октября

Стали известны слова Нурмагомедова в адрес Макгрегора во время боя

Россия
Гиблое место
Он увидел умирающую природу и доказал, что смерть может быть красивой
В России заговорили об изменениях в Конституции
Кому важно переписать главный документ страны. И что поменяется в жизни россиян
«Даже при Сталине так не судили!»
Рассказ судьи о приговорах, коллегах и тайнах российского правосудия
«Помню, как волосы вставали дыбом»
История россиянки, выросшей в монастыре
«Не мог бы ты держать меня за волосы и прижать к стене?»
Секс, каким мы его знаем, исчезнет. Может, это и к лучшему
Смерть бравшего Грозный генерала огорчила Кадырова
Бизнесмен-единоросс потерял надежду и попросил Трампа о защите
Все материалы
Мир
«Американцы улыбаются тебе, но считают грязным мексиканцем»
Они любят Россию и ненавидят США. Все из-за коммунизма
Россия обвинила США в церковном расколе на Украине
Трамп и Си Цзиньпин поговорят в разгар торговой войны
Стрельбу американца по чернокожему подростку сняли на видео
Турция решила судьбу готовившего переворот американца
Учения НАТО придвинутся к России
Будущее рядом
Их сажают в лагеря, разлучают с детьми и убивают. Все ради любви к родине
Все материалы
Бывший СССР
Петр Порошенко и ФиларетИгры патриархов
РПЦ лишили прав на Украину. Раскол неминуем?
«Их надо выкорчевать!»
В Армении нашли, от кого избавиться. У Пашиняна на это месяц
Большой раскол
Украину ждет битва православных церквей. Может пролиться кровь
Порошенко поручил определить морскую границу между Украиной и Россией
США потребовали у России отменить «фиктивные выборы» в ДНР и ЛНР
Украинских рыбаков задержали в Азовском море за браконьерство
ОБСЕ показала идущую в Донбасс из России зенитную установку
Все материалы
Экономика
Гнили с головы
Это была крупнейшая компания мира. Он едва не привел ее к краху
Успеть за инновациями
Возобновляемой энергетике требуется господдержка
Озеленились
Им дали премию за спасение мира. Просто этого еще никто не понял
Белоруссия возьмет у России в долг на выплату долга
От двух самых дорогих трасс решили отказаться
Ставки по банковским вкладам выросли
Россия запретила поставки нефтепродуктов в Белоруссию
Все материалы
Силовые структуры
Футболист Павел Мамаев в зале суда«Для вас это шоу, а для меня трагедия»
Мамаева и Кокорина отправили в «Бутырку». Они просят прощения и готовы платить
«Трупы выносили из бараков с отпиленными головами»
Лучший карманник СССР — о том, как власти уничтожали воров в законе
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Жена депутата перекрыла МКАД ради съемок клипа и получила штраф
Приезжие устроили побоище с убийством в Петербурге
Капитан российского теплохода оказался контрабандистом-миллионером
Въехавшему в толпу во время ЧМ-2018 таксисту вынесли приговор
Все материалы
Наука и техника
Катастрофа ракеты «Союз»
На борту были космонавты. Таких аварий не случалось 40 лет
Немецкие жители чехословацкого города Хеба приветствует германские войска. Октябрь 1938 г.«Сталин не придавал значения бумажкам»
Кто на самом деле начал Вторую мировую войну
«Это будет самоубийством»
Почему политики врут, а люди боятся смерти и не летят на Марс. Отвечает философ
F-22 аварийно сел
Раскрыто количество российских Су-35
НАСА и «Роскосмос» допустили консервацию МКС
Вышла новая часть Call of Duty
Все материалы
Спорт
Орел взлетел
Нурмагомедов на вершине. Кому по силам это изменить?
Бывший чемпион UFC поддержал ультиматум Нурмагомедова
Александр Емельяненко оценил перспективы Кокорина и Мамаева за решеткой
Усейн Болт забил первый гол в футбольной карьере
Самедов поддержал Кокорина и Мамаева
Кадыров одарил Нурмагомедова
Стали известны условия содержания Кокорина и Мамаева в «Бутырке»
Все материалы
Культура
Никки, дьявол-старший
Кино недели: Кейдж в аду, Ноэ на приходе, Гослинг на Луне
«Роман Полански никогда не остановится»
Венсан Перес о работе с одним из самых скандальных режиссеров планеты
«Можно быть девчонкой и надирать всем задницы»
Горячие танцы, дерзкие строки, смелые рисунки — женщины захватывают хип-хоп
Скандальная рэп-группа «Кровосток» даст концерт в Москве
Аниту Цой экстренно прооперировали
Канье Уэст пришел в магазин Apple и пообещал уехать в Африку
Пореченков пострадал за Крым и Донбасс
Все материалы
Интернет и СМИ
«Просто захватить сеть. Любую. Чтобы было»
Воровать у людей стало слишком просто. Теперь цель хакеров — мировое господство
Доренко назвал секрет успеха «выскочки»-Дудя
Мать нашла хитрый способ справляться с непослушными детьми
Голубой экран
Геи пришли на телевидение ради высшей цели, но погрязли в скандальных шоу
Ведущий НТВ пригрозил гостю шоу «кровавыми соплями» и выгнал из студии
Выпивающий 25 банок пива в день мужчина поразил телезрителей
За россиянами следили без их ведома
Все материалы
Ценности
Джейн БиркинЛюбовь и рок-н-ролл
Самые желанные и богатые женщины эпохи свободного секса
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Потеряли берега
Как съездить на самый пафосный курорт Франции и не умереть от зависти
Британская принцесса вышла замуж в «Русском кокошнике»
Гостью королевской свадьбы уличили в неуважении к невесте
Остатки испорченной картины Бэнкси принесли владельцу неожиданную пользу
Меган Маркл приучила Кейт Миддлтон к глубоким вырезам
Все материалы
Путешествия
Грозный шик
Скамейки, гонки и арабский принц. Как столица Чечни отметила юбилей
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Дальний рубеж
Они победили суровую природу и дошли до границы России и США
Снятый на видео в США аномальный лес шокировал путешественников
Россиянин покончил с собой в Таиланде из-за зубной боли
Российская консалтинговая компания стала представителем нового ростовского отеля
Названы лучшие места для путешественников-одиночек
Все материалы
Из жизни
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
«Я консервировал лучшего друга»
Он четверть века резал людей на потеху толпе. Теперь разрежут его
Адам Анханг с отцомЛюбовь зла
Смерть молодого миллионера расследовали 13 лет. Убийца был прямо под носом
Болельщика из Конго приютили под Тулой
Мужчина натравил на себя ядовитую змею и взмолился о помощи
Огромного крокодила с леопардом в зубах сняли на видео
Котенок проехал 27 километров под капотом автомобиля и выжил
Все материалы
На новом «Гелике» по тайге
Красивейшие фотографии северной природы и Mercedes-Benz G-Class из 2600-километрового путешествия
Горячие минивэны
8 заводских вэнов, которые могут обидеть хот-хэтчи
Календарь «Мисс тюнинг-2019»
Самые ожидаемые и горячие фотографии этого года
Тест-драйв Ferrari 488 Spider
Всё, что мы знали о суперкарах без крыши, было неверно.
Через 10 лет Jaguar будет выпускать только электромобили
Новый Porsche 911 получит 8-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями
Коробки передач автомобилей «Кортеж» предложили ставить на Bentley
Все материалы
Дом
Крутой замес
Россияне пытаются воссоздать квартиры из своего детства. Но лишь все портят
Больше чем отель
«Трофейные» гостиницы обогащают культуру и историю городов, в которых находятся
Это я удачно зашел
Домушники тащат из квартир все что ни попадя. Это смешно и страшно
Назван город России с самым дешевым съемным жильем
Продажи жилья в Московском регионе рухнули
Одну из крупнейших баз недвижимости уличили в шапкозакидательстве
У «Дома-2» забрали недвижимость
Все материалы