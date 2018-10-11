Бывший зэк поведал об уготованной для Кокорина и Мамаева жизни в тюрьме

Бывший заключенный рассказал о том, что по его мнению ожидает футболистов Павла Мамаева и Александра Кокорина в местах лишения свободы. Его слова передает телеканал «360».

«Любой уступит свою койку нашему футболисту, тем более такому, даже если тот совершил преступление. Конечно, если это не дела, за которые в тюряге становятся изгоями и петушарами», — убежден собеседник телеканала. По его мнению, в тюрьме могут оценить талант и бесстрашие футболистов. Им также на руку тот факт, что среди пострадавших — чиновники. «В тюрьме они точно станут блатными и сразу получат доступ к общаку, все захотят стать корешами с такими зэками, тем более они отделали дармоедника (чиновник, — прим. «Ленты.ру»)», — заключил он.

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Мамаев и Кокорин стали фигурантам двух уголовных дел по статье о хулиганстве. Также был задержан младший брат Кокорина. 19-летний Кирилл Кокорин в числе трех соучастников, личности которых следователям уже удалось установить.

8 октября футболисты стали зачинщиками двух драк, в результате которых пострадали люди. В первом случае досталось водителю ведущей «Первого канала». Мужчина вступил в конфликт с футболистами и их окружением и был избит на парковке ресторана «Пекин». Позже в одной из московских кофеен досталось чиновникам — начальнику департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денису Паку и гендиректору ФГУП «НАМИ» Сергею Гайсину. Оба преступления попали на видео.

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