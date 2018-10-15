Мать Кокорина предложила побить ее семью на Красной площади

Мать Александра и Кирилла Кокориных Светлана прокомментировала арест сыновей в рамках уголовных дел о хулиганстве. Слова женщины приводятся в группе шоу «Прямой эфир» во «ВКонтакте».

«Я стала самым несчастным человеком на свете. Мои ребята — они не подонки, которыми их пытаются выставить. Я понимаю, что там была провокация. Выставите нас на Красную площадь, я встану между ними. Подойдите, ударьте нас все. Физическая боль не такая тяжелая, как моральная. Бейте нас, но не надо закрывать от общества», — попросила Кокорина.

Ее дети были арестованы 11 октября вместе с Павлом Мамаевым. Они проходят подозреваемыми в уголовных делах, заведенных после двух драк.

8 октября братья Кокорины и Мамаев в компании друзей вначале избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, а затем отправились в кафе, где подрались еще с двумя людьми. Пострадавшими оказались директор департамента автопрома и железнодорожного машиностроения Минпромторга Денис Пак и руководитель государственного научного центра «НАМИ» Сергей Гайсин. Обе драки попали на видео.

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