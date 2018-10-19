В Британии рассказали о массовом насилии азиатов над девочками

Группу из 20 мужчин признали виновными в массовых изнасилованиях и совращении малолетних девочек на севере Англии. Об этом стало известно после того, как суд снял запрет на разглашение информации по делу, сообщает BBC News.

«Банда ухажеров» действовала в городе Хаддерсфилд (графство Уэст-Йоркшир) с 2004 по 2011 год. В нее входили британские азиаты в основном пакистанского происхождения. Суд постановил, что мужчины целенаправленно охотились на молодых и уязвимых девочек. Самой юной из них было 11 лет.

Мужчины сначала создавали у своих жертв ощущение реальных романтических отношений, а затем накачивали алкоголем и наркотиками, насиловали, издевались над ними и даже продавали «для развлечений». Молчать девочек заставляли угрозами и насилием, передает The Independent.

Как сообщается, одна из пострадавших от действий мужчин пыталась покончить жизнь самоубийством. Другую же насильники однажды выкинули из машины на обочину возле дома, напоив и накачав наркотиками. Расследование велось с 2013 года, когда о происходящем рассказала одна из жертв.

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Членам банды предъявили более 120 обвинений за преступления в отношении 15 несовершеннолетних. 16 преступников уже получили тюремные сроки, еще четырем приговоры вынесут 1 ноября.

Отмечается, что 35-летний главарь «ухажеров», у которого есть семья и дети, получил пожизненный срок. Остальные отправились за решетку на сроки от 5 до 18 лет, в общей сложности получив 220 лет тюрьмы. Ни один из уже осужденных не проявил признаков раскаяния, отметил судья.

Похожие скандалы ранее разгорались и в других городах, в том числе в Ньюкасле, Рочдейле, Лондоне. Банды приезжих, насилующие и вовлекающие в проституцию белых несовершеннолетних британок, действуют в Великобритании уже много лет. Одной из самых серьезных считается ситуация в английском городке Ротереме с населением свыше 250 тысяч человек. В 2014 году местные правозащитники опубликовали доклад, в котором говорилось о том, что за 16 лет пакистанцы изнасиловали более 1,4 тысячи местных девочек в возрасте от 11 до 15 лет. На них нападали в машинах, парках, даже на детских площадках, а затем угрожали расправой.

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