Покойного премьер-министра Великобритании заподозрили в изнасиловании детей

Покойный премьер-министр Великобритании сэр Эдвард Хит был бы допрошен полицией по обвинениям в сексуальном насилии над детьми, если был бы жив. Об этом заявил главный констебль графства Уилтшир Майк Вейл, сообщает The Independent.

По его словам, имеются по меньшей мере семь достоверных свидетельств, охватывающих период с 1956 по 1992 год, которые могли бы стать основанием для беседы сотрудников правоохранительных органов с бывшим главой правительства.

Речь, в частности, идет о предполагаемом изнасиловании 11-летнего мальчика, непристойном поведении в отношении 10-летнего мальчика, а также в сексуальных домогательствах к 15-летнего подростку. По словам Вейла, у полиции есть «убедительные и очевидные причины для расследования» этих свидетельских показаний.

В свою очередь бывший генеральный прокурор Великобритании лорд Кеннет Макдональд, обвинил полицию Уилтшира в том, что стражи порядка «прикрылись именем» человека, который больше не может защищаться. «Это полностью подрывает доверие к их расследованию, которое не привело к получению доказательств, которые могут быть приняты судом», — заявил Макдональд.

Предварительное расследование полиции под кодовым названием «Конифер» началось в 2015 году и было направлено на поиск доказательств сексуальных преступлений, якобы совершенных Хитом, и обошлось налогоплательщикам в 1,5 миллиона фунтов стрелингов. Во время следствия были арестованы три человека, подозреваемых в жестоком обращении с детьми. Двое из них были освобождены без предъявления обвинений, еще один находится под стражей.

Эдвард Ричард Джордж Хит — политик-консерватор, премьер-министр Великобритании с 1970 по 1974. Скончался в 2005 году в возрасте 89 лет.