Британцам рассказали о сотнях изнасилованных девочек и бездействии полиции

В британском городе Телфорд за 40 лет от рук извращенцев и насильников пострадали до тысячи девочек. Согласно расследованию Mirror, опубликованному 11 марта, сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних массово совершаются с 1980-х годов, однако власти практически бездействуют.

По данным издания, банды преступников, по большей части выходцев из азиатских стран, нацеливаются на девочек примерно 11 лет. Их похищают, подсаживают на наркотики, избивают и насилуют. При этом с 1990-х годов соцработники знали о происходящем, однако полиция начала предпринимать какие-либо действия лишь десятилетие спустя. Сообщается, что в 2010-2012 годах стражи порядка выявили около 200 подозреваемых в нападениях и закрыли дело, отправив за решетку девять человек.

В то же время детей, подвергшихся насилию или ставших жертвами торговцев людьми, клеймили проститутками, а информация о преступниках-азиатах не хранилась из-за боязни полицейских прослыть расистами, пишет Mirror. Также сообщается, что стражи порядка пытаются затянуть дела.

Материалы по теме Белые рабыни Мигранты годами насилуют британских девочек. Полиция боится обвинений в расизме

Ситуация в расследовании называется самой серьезной и долгой в Соединенном Королевстве: население Телфорда составляет всего 170 тысяч человек.

Как пишет BBC News, в городе призвали провести новое независимое расследование. Местный депутат Люси Аллан заявила, что поднимет вопрос в парламенте. По ее словам, последние данные «серьезные и шокирующие», и принятое решение в 2016 году не проводить новое следствие должно быть пересмотрено. В полиции же указали, что обвинения СМИ «чрезвычайно серьезные», но в целом информация «не нова».

Похожие скандалы ранее разгорались и в других городах, в том числе в Ньюкасле, Рочдейле, Лондоне. Банды приезжих, насилующие и вовлекающие в проституцию белых несовершеннолетних британок, действуют в Великобритании уже много лет. Одной из самых серьезных считается ситуация в английском городке Ротереме с населением свыше 250 тысяч человек. В 2014 году местные правозащитники опубликовали доклад, в котором говорилось о том, что за 16 лет пакистанцы изнасиловали более 1,4 тысячи местных девочек в возрасте от 11 до 15 лет. На них нападали в машинах, парках, даже на детских площадках, а затем угрожали расправами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!