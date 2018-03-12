Мир
 
Последние новости
Госдеп посчитал бессмысленной блокировку «Северного потока-2»
Самый популярный видеоблогер в мире спел гимн СССР
У Пентагона нашли «смертельную проблему»
МЧС предупредило москвичей о гололеде  
Умер актер Олег Граф
Белый дом посчитал дело Скрипаля «беспределом» и отказался назвать виновных
Британцам рассказали о сотнях изнасилованных девочек и бездействии полиции

Британцам рассказали о сотнях изнасилованных девочек и бездействии полиции

Перейти в «Мою Ленту»

В британском городе Телфорд за 40 лет от рук извращенцев и насильников пострадали до тысячи девочек. Согласно расследованию Mirror, опубликованному 11 марта, сексуальные преступления в отношении несовершеннолетних массово совершаются с 1980-х годов, однако власти практически бездействуют.

По данным издания, банды преступников, по большей части выходцев из азиатских стран, нацеливаются на девочек примерно 11 лет. Их похищают, подсаживают на наркотики, избивают и насилуют. При этом с 1990-х годов соцработники знали о происходящем, однако полиция начала предпринимать какие-либо действия лишь десятилетие спустя. Сообщается, что в 2010-2012 годах стражи порядка выявили около 200 подозреваемых в нападениях и закрыли дело, отправив за решетку девять человек.

В то же время детей, подвергшихся насилию или ставших жертвами торговцев людьми, клеймили проститутками, а информация о преступниках-азиатах не хранилась из-за боязни полицейских прослыть расистами, пишет Mirror. Также сообщается, что стражи порядка пытаются затянуть дела.

Ситуация в расследовании называется самой серьезной и долгой в Соединенном Королевстве: население Телфорда составляет всего 170 тысяч человек.

Как пишет BBC News, в городе призвали провести новое независимое расследование. Местный депутат Люси Аллан заявила, что поднимет вопрос в парламенте. По ее словам, последние данные «серьезные и шокирующие», и принятое решение в 2016 году не проводить новое следствие должно быть пересмотрено. В полиции же указали, что обвинения СМИ «чрезвычайно серьезные», но в целом информация «не нова».

Похожие скандалы ранее разгорались и в других городах, в том числе в Ньюкасле, Рочдейле, Лондоне. Банды приезжих, насилующие и вовлекающие в проституцию белых несовершеннолетних британок, действуют в Великобритании уже много лет. Одной из самых серьезных считается ситуация в английском городке Ротереме с населением свыше 250 тысяч человек. В 2014 году местные правозащитники опубликовали доклад, в котором говорилось о том, что за 16 лет пакистанцы изнасиловали более 1,4 тысячи местных девочек в возрасте от 11 до 15 лет. На них нападали в машинах, парках, даже на детских площадках, а затем угрожали расправами.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Inquiry call over Telford child sex exploitation
Britain's 'worst ever' child grooming scandal exposed: Hundreds of young girls raped, beaten, sold for sex and some even KILLED
Во Франции запретят насиловать детей
Британские полицейские вычислили педофила по кольцу на его руке
Супруги-няньки из США получили срок за секс с 17-месячной девочкой
Другие материалы рубрики
Мир00:0212 марта

Добро пожаловать в рейх

Гитлер воплотил немецкую мечту. Народ этого не забыл
17:2512 марта

Меркель поведала о рыбке от Путина

20:3512 марта

Великобритания нашла российский след в отравлении Скрипаля

20:2312 марта

В Афганистане подсчитали наркоманок и ужаснулись

Мир00:0116 января

Слава богу

Мормоны вербуют мертвецов, обучают детей сексу и веруют в Христа-американца
14:1312 марта

Британцев призвали наказывать мусульман и получать за это баллы

19:5312 марта

Разбившийся в Непале самолет садился не с той стороны

18:2712 марта

Уволенный серб обстрелял коллег и случайно взорвал квартиру

Мир00:01 9 марта
Стивен Эйвери

Американское зло

Он провел полжизни в тюрьме по ошибке, захотел справедливости и сел навсегда
12:4212 марта

ЕС еще на полгода продлил санкции против России

15:5312 марта

Смерть журналиста в Словакии привела к массовым отставкам во власти

16:5712 марта

В Британии нашли еще одного «отравленного русскими» мужчину

Россия
Владимир Путин«Я на медведе пока не скакал»
Владимир Путин о мире без России, возвращении Крыма, пиве и смешных фотожабах
Картина Василия Сварога «Доклад И.В. Сталина о принятии Конституции 1936 года», 1938 год«Какова власть — таковы и люди»
Правнук Сталина мечтает о новой России со старым вождем
«Конфликт между Москвой и Россией исчезает»
Почему россияне больше не рвутся в столицу
Калининградского чиновника заподозрили в двойном изнасиловании на корпоративе
Табакова похоронят на Новодевичьем кладбище
Ребенка накормили собственной рвотой в челябинском детсаду
В ЦИК подсчитали желающих голосовать по месту пребывания россиян
Все материалы
Мир
Добро пожаловать в рейх
Гитлер воплотил немецкую мечту. Народ этого не забыл
Британцам рассказали о сотнях изнасилованных девочек и бездействии полиции
Великобритания нашла российский след в отравлении Скрипаля
В Афганистане подсчитали наркоманок и ужаснулись
Разбившийся в Непале самолет садился не с той стороны
Уволенный серб обстрелял коллег и случайно взорвал квартиру
Стивен ЭйвериАмериканское зло
Он провел полжизни в тюрьме по ошибке, захотел справедливости и сел навсегда
Все материалы
Бывший СССР
Великая урючная революция
За что боролся и на что напоролся первый президент Киргизии
Порошенко попросил оружие у Евросоюза
Достучались
В Литве рассекретили агентов КГБ. Среди них оказался даже президент
Надежда Савченко покинула Украину после вызова на допрос
Селфи с Порошенко рассорило украинских блогеров
В сети высмеяли обещание Порошенко запустить на Украине 4G
Собчак обменялась с украинскими властями подозрениями в шизофрении
Все материалы
Экономика
Тоннель в никуда
Жадность Трампа обвалит американскую экономику
Вкладчики ликвидированных банков обратились к Путину
Сильные и независимые
Женщины получают меньше, потому что у них слишком много прав
Подкачали
Они слезли с нефтяной иглы и построили социализм. России есть чему поучиться
Украина назвала сумму компенсации за потерю Крыма
Tesla уступила конкуренту
Враждующая с США Европа спасла Ford Mustang
Все материалы
Силовые структуры
Засветились
Они превратили радиацию в оружие и незаметно убивали людей
Последний полет Симеонов
30 лет назад мать и 10 детей захватили самолет, чтобы сбежать из СССР
Темные времена
Лихие 90-е: спецпроект «Ленты.ру»
Чиновников призовут к ответу за загрызенного собаками родственника Лозы
Осквернителей могил из Петербурга отправили в колонию
Пьяный угонщик разбил полицейские машины и назвался спасителем мира
Неизвестные отравили таллием работников авиазавода в Таганроге
Все материалы
Наука и техника
Опасное погружение
В глубинах инопланетного океана нашли гигантских чудовищ: Subnautica
Русский удар: Путин показал новейшие ракеты
Что известно о самом страшном оружии России
Во всей красе
Нищета и величие на первых цветных снимках Российской империи
Опубликовано видео стрельб снарядами «Краснополь»
Маск нашел способ пережить третью мировую войну
Причиной утилизации «Сатаны» назвали нехватку украинских деталей
Назван эффективный способ продлить жизнь и похудеть
Все материалы
Спорт
Оттолкнулись от дна
Шипулин ожил к концу сезона. Но где остальные российские биатлонисты?
Грекам пригрозили футбольной изоляцией из-за россиянина с пистолетом
Моуринью увидел в очередном оппоненте худшего тренера в истории
Тренер «Зенита» послал болельщика и его сестру в ответ на критику
Болельщики устроили «отвязную вечеринку» и закидали лыжников пивом
Буйный россиянин с пистолетом заставил чемпионат Греции остановиться
Слуцкого взяли на работу
Все материалы
Культура
Вечный Олег
Ушел из жизни актер Олег Табаков
Габриэль Гарсиа Маркес с Фиделем Кастро«За кабинетом начинался закрытый женский рай»
Он вырос среди женщин, стал популярнее Пеле и выкурил тысячи сигарет
«Он огромный и розовый, и я не знаю, что делать»
Звезды делятся несексуальной правдой о постельных сценах
В сети откопали немецкие «Звездные войны» с Люком в золотом комбинезоне
Театр заявил о непонимании зрителями спектакля с матерящимся Ефремовым
Участник рэп-группы The Diplomats забыл пистолет в аэропорту
Умер Олег Табаков
Все материалы
Интернет и СМИ
Гуляй, рука
Вечно молодую ведущую прогноза погоды окрестили «нестареющей богиней»
Журналистка НТВ поведала об угрозах из-за сюжета с отравлением Скрипаля
Мошенники предложили помайнить и разбогатели сами
Боец АТО опубликовал видео с плевками в ведущего Шейнина
Молодую мать затравили из-за снимков окровавленного ребенка
Жизнь в дыре
Бедность и тайны человечества — на снимках лучших фотографов
Все материалы
Ценности
Мохнатые красоты
Почему небритые подмышки стали символом женской свободы
Грудью на защиту
Зачем женщины раздевались в защиту своих прав
Умер модельер Юбер де Живанши
Раскрыт секрет моноброви Фриды Кало
Тайны команданте
Женщины, богатства и стиль Фиделя Кастро
Ким Кардашьян возненавидели за выжигание логотипа Louis Vuitton на живой змее
Престарелая подруга Ива Сен-Лорана изобразила «Венеру в мехах»
Все материалы
Путешествия
Дичь и дикость
Извержение вулкана, трещины в стенах и слюна жирафа на снимках лучших фотографов
Бразильца вытащили из полыньи в Санкт-Петербурге
Every year thousands of devotees seek fortune in the goddess Erzulie At 150 kilometers from Port au Prince, Haiti's capital, a waterfall flows. Thousands of pilgrims come to the place where they say appeared Erzulie, the goddess of love and beauty then camouflaged in the Virgin of Miracles. The offering becomes a ritual show in search of fortune in the poorest country of America, beaten in 2010 by earthquakes, disease and misery.«Это проклятое место»
Разруха, колдовство и нищета. Репортаж из ада на Земле
О бози, я в Берлине!
Убойный трип по столице Германии с барахолками, барами и безумными вечеринками
На пляже в Австралии нашли двухметровую рыбу-монстра
Назван самый опасный город в мире
Пассажиры самолета связали смотревшего порно голого авиадебошира
Все материалы
Из жизни
«Зимой ветер выдувает из тебя душу»
История россиянки, перебравшейся в Норвегию и очутившейся в США
Идеальное преступление
Как украсть картину за миллионы долларов, получить деньги и остаться на свободе
Снизу постучали
Они живут под землей втайне от всех и не хотят выходить на свет
Свиновод потребовал запретить оскорбительные выражения про свиней
Молния ударила в церковь во время службы и убила 15 прихожан
Африканцы объявили войну секс-куклам
Дочь любителя Средневековья испустила дух во время обряда изгнания духов
Все материалы
13 машин с безумными моторами
Mercedes с мотором BMW, 24-цилиндровый Lupo и еще 11 сумасшедших проектов
Женева-2018
Прямой репортаж с Женевского моторшоу
Топ-5 спорткаров Женевы
Возрожденная легенда, самый быстрый McLaren, электрокар-рекордсмен — и не только
Видео: первый тест Mercedes-Benz CLS
Тест-драйв «Мерседеса», который не оставил шансов конкурентам
Создатели электрогиперкара Rimac C_Two потроллили Ричарда Хаммонда
Новый VW Touareg приедет на мировую премьеру своим ходом
Пару тягачей Tesla сняли на видео с настоящими прицепами
Все материалы
За что боролись
В 90-х россияне гордились этими вещами. Сейчас они выглядят смешно
Потеряли берега
Жилье в Крыму распродают за копейки. Но это неточно
«Спасибо, что не избили и не сожгли на костре»
История гей-пары, пытавшейся снять квартиру в Москве без прикрытия
Все стерпят
Ради ипотеки россияне голодают и продают органы
Россиянам разрешат платить за ЖКХ в ломбардах
Названы пригороды Москвы с самыми дешевыми квартирами
Прокуратура попросила отменить льготы на тепло
Все материалы