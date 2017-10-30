Супруги-няньки из США получили срок за секс с 17-месячной девочкой

Супруги из города Сидней, округ Делавэр (штат Нью-Йорк, США) признались в сексуальном насилии над 17-месячной девочкой, за которой они присматривали. Об этом сообщает Press Connects.

28-летний Джастин Крэндалл получил 30 лет тюрьмы, а его 27-летней жене Джессике грозит 15-летнее заключение. Как следует из материалов дела, супруги осуществляли дневной уход за малышкой в период с ноября 2016 года по февраль 2017-ого. На протяжение этого времени Джастин осуществлял с ребенком насильственные действия сексуального характера и снимал происходящее на видео.

О преступлении стало известно после того, как один из пользователей интернета случайно обнаружил запись со сценами насилия, размещенную на одном из сайтов. Бдительный мужчина немедленно обратился в правоохранительные органы.

Сотрудники ФБР и полиции получили ордер и провели обыск в доме супружеской пары Крэндалл. Сотрудники спецслужб обнаружили на мобильном телефоне Джастина еще несколько записей. Сам насильник пояснил, что в момент совершения преступлений находился под воздействием наркотиков.

19 октября сообщалось, что суд британского Манчестера приговорил к 15 годам тюрьмы 36-летнюю Доун Дэвис (Dawn Davies) за неоднократное принуждение к сексу с ней 11-летнего мальчика. Женщина была признана виновной по 12 эпизодам. В частности, обвинение доказало, что Дэвис угрожала мальчику физической расправой или избивала его за отказ вступать с ней в половую связь.

