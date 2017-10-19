Британке дали 15 лет тюрьмы за секс с мальчиком

Суд британского Манчестера приговорил к 15 годам тюрьмы 36-летнюю Доун Дэвис (Dawn Davies) за неоднократное принуждение к сексу с ней 11-летнего мальчика. Об этом сообщает BBC News.

Женщина была признана виновной по 12 эпизодам. В частности, обвинение доказало, что Дэвис угрожала мальчику физической расправой или избивала его за отказ вступать с ней в половую связь.

Представитель полиции Манчестера заявил, что действия обвиняемой были «по-настоящему омерзительными». «Она физически, морально и сексуально издевалась над ним ради удовлетворения своих извращенных фантазий и ни разу не подумала о боли и страданиях, которые она ему причинила», — заявил следователь.

11 сентября сообщалось, что суд графства Букингемшир (Юго-Восточная Англия) приговорил к двум годам тюрьмы условно 102-летнего Дугласа Хаммерсли, который был признан виновным по трем пунктам обвинения в развратных действиях в отношении ребенка. Свои преступления он совершал в 70-х годах прошлого века, в период, когда его жертве было от пяти до восьми лет.

Как пояснил прокурор, наказание стало возможным благодаря тому, что потерпевший пошел в деле до конца, несмотря на то, что преступление было совершено более 40 лет назад.