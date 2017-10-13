Француженку заподозрили в организации изнасилования собственных детей

Судебные следователи французского города Анже на западе страны начали расследование в отношении 56-летней женщины, которая подозревается в организации изнасилования своих детей. Об этом сообщает Ouest France.

Всего у подозреваемой семеро детей. Три дочери дали свидетельские показания, в которых утверждают, что их мать в середине 1990-х годов заставляла их вступать в сексуальные отношения с ее любовником и его братом. Девочкам на тот момент не исполнилось 15 лет.

Они также заявили, что регулярно подвергались изнасилованиям со стороны маминых «друзей». Организатором этих преступлений они считают свою родительницу.

Несмотря на коллективное заявление, матери до сих пор удалось избежать уголовного преследования. Согласно французскому законодательству, у нее особый статус в деле: она проходит как свидетель, который, возможно, мог быть соучастником преступления.

3 августа сообщалось, что семейную пару из калифорнийского города Лос-Гатос приговорили к тюрьме за насилие над приемным ребенком из России. Указывается, что 73-летний Ральф Флинн приговорен к 24 годам заключения. Он был обвинен в сексуальном совращении ребенка, которое продолжалось на протяжении десяти лет. Его 44-летняя супруга Каролин Флинн получила 12 лет тюрьмы. Она присоединилась к насильственным действиям спустя шесть лет после их начала. Супруги были арестованы в ноябре 2015 года.