Песков рассказал о «химии» между Путиным и лидерами других стран

Президент России Владимир Путин не будет пренебрегать государственными интересами в угоду особым отношениям с лидерами других стран. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков в эфире Первого канала, передает РИА Новости.

«Я не знаю, насколько химия между главами государств может существовать, она трудно измерима. Никакая химия не заставит президента отступать от своих национальных интересов», — сказал Песков.

В качестве примера он привел дружеские отношения между Путиным и экс-канцлером ФРГ Герхардом Шредером. «Когда Шредер был канцлером, они достаточно жестко, бескомпромиссно спорили по текущим вопросам, будь то международная повестка дня или двусторонние отношения», — отметил пресс-секретарь.

Также Песков рассказал, что для установления особых отношений между Путиным и президентом США Дональдом Трампом пока не было возможности. «Химия с первого взгляда, любовь с первого взгляда — это другая опера. Путин с Трампом пока не могли почувствовать друг друга», — сказал пресс-секретарь. Он выразил сожаление, что общение двух лидеров происходит редко и не всегда приводит к реальным действиям.

Песков отметил, что вопрос проведения двусторонней встречи Путина и Трампа пока не обсуждался, поскольку для этого не было импульсов со стороны США. Тем не менее, по словам пресс-секретаря, Кремль намерен продолжать попытки наладить отношения. Так, в ходе визита советника по национальной безопасности США Джона Болтона в Москву планируется подготовить его встречу с Путиным.

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