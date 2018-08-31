Песков допустил вероятность трех встреч Путина и Трампа до конца года

Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп могут встретиться три раза до конца года. Об этом газете «Известия» заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

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По его словам, встречи могут состояться во время празднования окончания Первой мировой войны во Франции, в ходе Восточноазиатского саммита в Сингапуре и на встрече лидеров «большой двадцатки» в Аргентине.

«Все зависит от взаимности», — уточнил он, добавив, что Москва настроена на организацию российско-американских переговоров на разных площадках.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. В общей сложности лидеры проговорили почти четыре часа, большая часть беседы проходила в закрытом режиме. Стороны положительно оценили встречу и не исключили двусторонних контактов в будущем.

После саммита, на котором американский лидер заявил о желании улучшить отношения с Россией, Вашингтон 8 августа ввел новые санкции против Москвы.

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