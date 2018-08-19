Трампу понадобилось меньше минуты для объяснения смысла встреч мировых лидеров

Переговоры — это обязанность президента, исполняя которую он ничего не теряет, но многое может выиграть. Об этом в своем видеообращении заявил американский лидер Дональд Трамп.

Для того, чтобы объяснить смысл встреч руководителей стран, Трампу понадобилось меньше минуты. Он вспомнил о своих переговорах с лидером КНДР Ким Чен Ыном и президентом России Владимиром Путиным. «Переговоры — это хорошо, а не плохо. Они приносят пользу, особенно, если президент знает, что делает», — сказал Трамп.

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16 июля в президентском дворце в Хельсинки состоялась первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа. В общей сложности лидеры проговорили почти четыре часа, большая часть беседы проходила в закрытом режиме. Стороны положительно оценили встречу и не исключили двусторонних контактов в будущем.

Первый двусторонний саммит лидеров КНДР и США прошел 12 июня. По его итогам они подписали документ, который Трамп назвал «важным, всеобъемлющим и подробным». Ким Чен Ын поблагодарил коллегу за встречу и призвал оставить в прошлом все разногласия.

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