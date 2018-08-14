Западные спецслужбы выяснили реакцию Кремля на встречу Путина и Трампа

Американские и европейские спецслужбы выяснили, что российские власти очень довольны итогами саммита Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом сообщает телеканал CNN.

При этом в Москве недоумевают, почему отношения между странами после этого не улучшились.

Как стало известно телеканалу, особенно в России довольны пресс-конференцией по итогам встречи российского и американского лидеров, в результате которой Трамп выразил недовольство выводами американской разведки относительно вмешательства России в президентские выборы.

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Собеседники CNN отмечают, что в Москве не обращают внимание на тот факт, что в формировании американской внешней политики многое зависит от Конгресса, а не только от президента.

Первая полноформатная встреча Владимира Путина и Дональда Трампа состоялась 16 июля в президентском дворце в Хельсинки. В общей сложности лидеры проговорили почти четыре часа, большая часть беседы проходила в закрытом режиме. Стороны положительно оценили встречу и не исключили двусторонних контактов в будущем.

После саммита, на котором американский лидер заявил о желании улучшить отношения с Россией, Вашингтон 8 августа ввел новые санкции против Москвы.

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