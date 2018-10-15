Кремль не услышал прямых обвинений от Трампа в адрес Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию СМИ о том, что американский президент Дональд Трамп допустил возможность причастности главы российского государства Владимира Путина к убийствам и отравлениям. Об этом сообщает «Интерфакс» в понедельник, 15 октября.

«Вы, знаете, я не стал бы давать оценку, что Трамп допустил возможность и так далее, как мы читаем во множестве СМИ. Здесь, наверное, нужно к лингвистическим особенностям относиться гибко, другого ответа, понятно, что быть не могло», — сказал Песков.

Материалы по теме «Тогда решили завершить это дело» Зачем «отравители» Скрипалей поехали в Великобританию

Представитель Кремля подчеркнул, что «никаких прямых обвинений президент США не озвучивал». «Да и каких-либо подкрепленных хоть какими-то аргументами и, тем более, доказательствами обвинений не может существовать в отношении президента России. Поэтому так мы к этому и относимся», — добавил он.

Ранее корреспондент телеканала CBS News Лесли Шталь спросила Трампа, согласен ли он с тем, что Путин может быть причастен к политическим убийствам и отравлениям. «Наверное, да. Наверное», — ответил американский лидер. В том же интервью глава Белого дома заявил, что китайское вмешательство в американские выборы опаснее российского.

Лондон настаивает на причастности российских властей к отравлению бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери. Его позицию поддержал ряд стран Запада, в том числе США. Москва указывает на недопустимость и голословность подобных обвинений.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!