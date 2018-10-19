Найдены обломки военного Л-39

Специалисты нашли место крушения и обломки учебного военного самолета Л-39 в Азовском море, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах в пятницу, 19 октября.

«Прибыли военные водолазы, сейчас работают на месте крушения» — сказал он.

Источник агентства в правоохранительных органах уточнил, что летчиков пока найти не удалось, в поисках участвуют около 200 человек.

Ранее сообщалось, что экипажи кораблей в Азовском море предупредили о том, что пилоты могут находиться в воде.

Самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае 18 октября. Два пилота успели катапультироваться. Предварительная причина случившегося — техническая неисправность.

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