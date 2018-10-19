Корабли в Азовском море предупредили об упавших в воду летчиках Л-39

Экипажи судов, проходящих в Азовском море, предупреждены о летчиках, которые упали в воду при крушении учебного военного самолета Л-39. Моряков обязали доложить в случае обнаружения пилотов, передает ТАСС.

Все корабли призваны наблюдать за поверхностью воды.

Летчиков еще не нашли. Экстренные службы ведут поисковые работы.

Самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае 18 октября. Два пилота успели катапультироваться. Предварительная причина случившегося — техническая неисправность.

Аэро Л-39 «Альбатрос» — чехословацкий учебно-боевой самолет, предназначенный для подготовки летного состава. Состоит на вооружении более чем 30 стран мира. Некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.

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