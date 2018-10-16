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Появилось видео с места крушения Су-27 на Украине

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На месте крушения истребителя четвертого поколения Су-27УБ продолжаются поисковые работы. Украинское издание «20 Хвилин» опубликовало первые кадры с места происшествия, снятые очевидцами.

Катастрофа произошла 16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник). Самолет Су-27 упал в ходе выполнения учебно-боевого полета. На месте падения были обнаружены тела двух пилотов — военнослужащего воздушных сил Вооруженных сил Украины и военнослужащего воздушных сил Национальной гвардии США.

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