Появилось видео с места крушения Су-27 на Украине

На месте крушения истребителя четвертого поколения Су-27УБ продолжаются поисковые работы. Украинское издание «20 Хвилин» опубликовало первые кадры с места происшествия, снятые очевидцами.
Катастрофа произошла 16 октября около 17 часов в районе села Уланов (между населенными пунктами Бердичев и Хмельник). Самолет Су-27 упал в ходе выполнения учебно-боевого полета. На месте падения были обнаружены тела двух пилотов — военнослужащего воздушных сил Вооруженных сил Украины и военнослужащего воздушных сил Национальной гвардии США.
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