На Кубани разбился самолет Л-39

Учебный самолет Л-39 потерпел крушение в Краснодарском крае. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

«Летчики катапультировались, пострадавших нет. Их двое», — рассказал агентству источник в экстренных службах региона.

Крушение произошло около 17:00 по московскому времени в районе станицы Должанской. Самолет упал в воду в 1,5 километрах от берега. Предварительная причина — техническая неисправность. После катапультирования летчики также упали в Азовское море, на данный момент их ищут. Полет выполнялся без боекомплекта.

Аэро Л-39 «Альбатрос» — чехословацкий учебно-боевой самолет, предназначенный для подготовки летного состава. Состоит на вооружении более чем 30 стран мира. Некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.

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