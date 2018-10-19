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Медведев согласился жить как в СССР

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Дмитрий Медведев

Санкции для России не являются вопросом жизни и смерти, Советский Союз жил под ними десятилетиями. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров со своим бельгийским коллегой Шарлем Мишелем, передает ТАСС.

«Не мы эти санкции начали вводить, и не нам прекращать их действие», — сказал Медведев. По словам премьера, СССР десятилетиями жил в условиях санкций, «и ничего».

Отказ от санкций — взаимовыгодное дело, но Россия не должна убеждать партнеров отменить ограничения, ей это не нужно, считает Медведев. «Если это нужно нашим европейским коллегам, они сами должны с этой инициативой выйти, — пояснил глава правительства. — Не хотят — мы будем жить и дальше с санкциями».

При этом Медведев уверен, что в санкциях нет ничего хорошего. Они замедляют развитие и России, и Европы. Общий объем потерь Евросоюза от запретов премьер оценил в 100 миллиардов евро.

Глава правительства также заявил, что отношения России и ЕС «абсолютно деградировали». Уже несколько лет нет отношений между Европейской комиссией и правительством России, не говоря уже на саммитах на высшем уровне. «Это ни к чему хорошему не ведет. Мы не можем обсуждать самые сложные вопросы современной повестки дня», — уверен Медведев.

18 октября спецпредставитель Госдепартамента США по делам Украины Курт Волкер заявил, что США планируют каждые несколько месяцев ужесточать санкции против России, связанные с конфликтом на юго-востоке Украины.

США, страны Евросоюза и некоторые другие государства ввели санкции против России в 2014 году из-за присоединения Крыма и вооруженного конфликта в Донбассе. Москва запретила импорт продовольствия из большинства государств, поддержавших санкции.

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