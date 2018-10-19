Узники-уйгуры обрели заступника в муфтии Татарстана

Муфтия Татарстана Камиля Самигуллина поблагодарили за заступничество за уйгуров-мусульман, которые содержатся в китайских концентрационных лагерях. Соответствующее письмо ему направил президент Межрегиональной общественной организации «Национально-культурное объединение уйгуров» Шарип Ахметов, сообщается на сайте Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

Как отмечается, в письме Ахметов от имени «всех уйгур, проживающих во многих странах мира, за рубежами своей родины, а также миллионов узников китайских лагерей и тюрем в Восточном Туркестане» выразил муфтию благодарность за «неоценимую поддержку в этот трудный период истории уйгурского народа».

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В то же время Ахметов посетовал на безразличное отношение к существующей проблеме со стороны международного сообщества, отметив, что его членам «более актуален китайский юань».

Ранее в октябре Самигуллин на своей странице в Instagram выступил с критикой «антирелигиозной политики», которую проводят власти Китая. «Мы, мусульмане России, должны искренне помолиться за благополучие наших братьев по вере в Китае», — призвал он.

При этом, как сообщало РИА Новости, глава Совета муфтиев России Равиль Гайнутдин опроверг информацию о притеснении мусульманских общин в Китае. Он отметил, что, по словам самих последователей ислама, они не чувствуют какой-либо дискриминации со стороны китайских властей, в том числе в Синьцзян-Уйгурском автономном районе (СУАР).

В августе Комиссия по правам человека ООН заявила, что получила множество достоверных сообщений об удерживании по меньше мере миллиона человек из числа этнических меньшинств в закрытых лагерях в СУАР. Сообщалось, что в таких лагерях граждан «перевоспитывают»: они поют революционные песни, изучают идеи председателя КНР Си Цзиньпина и говорят на не родном для них китайском языке.

При этом власти района настаивают, что подобные концлагеря для мусульман-уйгуров на самом деле являются образовательными центрами, где жизнь людей делают более красочной в рамках «свободных обучающих программ». Отмечалось, что участников программ не наказывают за их «приверженность экстремистским и террористическим взглядам», а перевоспитывают в комфортных условиях.

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