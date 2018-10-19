Певица ZAZ начнет мировое турне с России

Французская певица Изабель Жеффруа, известная как ZAZ, начнет мировое турне в поддержку нового альбома Effet Miroir с концертов в России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».
4 февраля 2019 года исполнительница выступит в Санкт-Петербурге (БКЗ «Октябрьский»), 6 февраля — в Москве (Crocus City Hall).
Она также представит первый сингл Qué vendrá («Что бы не случилось»).
Пластинка Effet Miroir была записана в Париже, Брюсселе и Монреале. Она поступит в продажу 16 ноября. Альбом комбинирует элементы жанров шансон, поп, сальса и рок.
ZAZ приобрела популярность после выхода хита Je veux («Я хочу»). Она выиграла множество музыкальных наград, в том числе французскую и немецкую премии «Грэмми», продала более 4 миллионов записей по всему миру. Певица выпустила три альбома, последний — Paris — вышел в 2014 году.