Певица ZAZ начнет мировое турне с России

Французская певица Изабель Жеффруа, известная как ZAZ, начнет мировое турне в поддержку нового альбома Effet Miroir с концертов в России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

4 февраля 2019 года исполнительница выступит в Санкт-Петербурге (БКЗ «Октябрьский»), 6 февраля — в Москве (Crocus City Hall).

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Она также представит первый сингл Qué vendrá («Что бы не случилось»).

Пластинка Effet Miroir была записана в Париже, Брюсселе и Монреале. Она поступит в продажу 16 ноября. Альбом комбинирует элементы жанров шансон, поп, сальса и рок.

ZAZ приобрела популярность после выхода хита Je veux («Я хочу»). Она выиграла множество музыкальных наград, в том числе французскую и немецкую премии «Грэмми», продала более 4 миллионов записей по всему миру. Певица выпустила три альбома, последний — Paris — вышел в 2014 году.

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