Пилоты упавшего в Азовском море Л-39 объявлены погибшими

Пилоты упавшего в Азовском море учебного самолета Л-39 по итогам поисковых работ объявлены погибшими. Об этом сообщили в Министерстве обороны России, передает ТАСС.

«По итогам поисковых работ 20 октября в районе крушения самолета установлены места нахождения фрагментов тел обоих погибших летчиков. В течение прошедшего дня в соответствии с установленными процедурами осуществлялось извлечение найденных фрагментов из воды», — заявили военные. В ведомстве добавили, что поисковые работы будут продолжены с наступлением светлого времени суток.

Самолет Л-39 разбился в Краснодарском крае 18 октября. Пилоты катапультировались. Их поиском занимались около 200 человек. Все корабли в районе крушения были предупреждены о людях в воде.

Предварительная причина случившегося — техническая неисправность.

Аэро Л-39 «Альбатрос» — чехословацкий учебно-боевой самолет, предназначенный для подготовки летного состава. Состоит на вооружении более чем 30 стран мира. Некоторые модификации могут использоваться в качестве легких штурмовиков и истребителей.

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