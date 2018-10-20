Украинские тюремщики выпустили убийцу из-за дефицита мест

Украинские тюремщики отпустили на свободу убийцу несовершеннолетнего, приговор которого вступил в законную силу. Об этом сообщил в своем Facebook заместитель генпрокурора страны Евгений Енин.

«Преступник (...), видимо, думал, что решил все свои вопросы, спокойно разгуливая по улицам Луцка, а не тюремным коридорам, потому что — вдумайтесь! В учреждении исполнения наказаний для него "не хватило" свободного места!», — написал он.

Енин подчеркнул, что такое объяснение услышали родственники погибшего, когда столкнулись с убийцей на улице и пришли в полицию за объяснениями.

В отношении сотрудников нацполиции Украины начато служебное расследование. Кроме того, во всех регионах Украины пройдет прокурорская проверка системы исполнения наказаний. Выпущенный на свободу преступник был этапирован в Торецкую исправительную колонию в Донецкой области.

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