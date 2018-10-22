Белорус от скуки подружился с кабаном

Жильцы одного из многоквартирных домов Минска пожаловались в жилищно-эксплуатационные службы (ЖЭС) на соседа и его кабана, который мешал им спокойно жить. Сотрудники ЖЭС обратились в милицию, сообщает пресс-служба ГУВД Мингорисполкома.

Сотрудники правоохранительных органов и жилищно-эксплуатационных служб посетили мужчину. Как оказалось, на балконе квартиры 45-летнего неработающего минчанина действительно живет кабан. Мужчина признался, что приобрел животное на рынке, чтобы ему не было скучно, поскольку в квартире он проживает один.

В отношении жильца представителями ЖЭС был составлен акт для привлечения его в последующем к административной ответственности по статье 21.16 Кодекса об административных правонарушениях («Нарушение правил пользования жилыми помещениями»). Мужчине грозит штраф.

В сентябре 58-летний житель итальянского Турина подал в суд на хозяйку кота, который упал ему на голову и серьезно повредил шею. Кошка весом 5,8 килограмма свалилась на итальянца с балкона восьмого этажа. Животное погибло на месте, получившего серьезные травмы мужчину немедленно госпитализировали. Ему диагностировали серьезное повреждение шеи и позвоночника.

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