Путин рассказал Собянину о принадлежности Севастополя

Севастополь де-юре всегда был в составе России, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с мэром Москвы Сергеем Собяниным в понедельник, 22 октября, передает ТАСС.

«Он [Севастополь] не передавался из состава РСФСР в состав Украины. Так что формально и юридически он всегда был в составе России», — сказал Путин.

Материалы по теме Подарок от Москвы Почему Хрущев отдал Крым Украине

Так российский лидер отреагировал на слова столичного градоначальника о том, что ранее Севастополь не был в составе РФ.

«Он был городом центрального подчинения, и даже при передаче — незаконной передаче Крыма из состава РСФСР в состав Украинской ССР. Незаконной, потому что решение было принято президиумом Верховного совета РСФСР, Украины, а затем утверждено президиумом Верховного совета СССР. А по закону нужно было утверждать Верховными советами республик и Верховным советом СССР», — отметил глава государства.

Крым вошел в состав России весной 2014 года по итогам референдума. 18 марта решение о принятии полуострова в состав РФ огласил Владимир Путин. Киев отказался признать результаты плебисцита.

Крымская область перешла из РСФСР в состав Украинской ССР в феврале 1954 года.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!