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Выявлен способ затормозить старение мозга

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Ученые Колумбийского университета во главе с нобелевским лауреатом Эриком Канделом (Eric Kandel) выяснили, что гормон остеокальцин, который вырабатывается клетками костной ткани, способствует улучшению памяти в стареющем мозге. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.

В предыдущих исследованиях биологи показали, что физические упражнения высвобождают белок RbAp48, препятствующий наступлению старческого слабоумия. RbAp48 участвует в образовании хроматина — комплекса ДНК, РНК и других различных белков. При этом подавление мышиного гена, кодирующего соединение, приводит к ухудшению когнитивных способностей молодых грызунов подобно тому, что наблюдается у старых животных.

В новой работе ученые продемонстрировали, что RbAp48 взаимодействует с остеокальцином. RbAp48 контролирует активность генов, кодирующих нейротрофический фактор мозга BDNF и белковый рецептор GPR158. Работа этих соединений, важных для памяти, в свою очередь, зависит от остеокальцина.

По словам исследователей, даже небольшая физическая активность, например, ходьба, помогает высвобождать остеокальцин и RbAp48, что уменьшает риск развития старческого слабоумия.

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