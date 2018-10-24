План Пашиняна начали воплощать в жизнь

Национальное собрание (парламент) Армении на специальном заседании в среду, 24 октября, отклонило кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра республики Никола Пашиняна на пост главы правительства, положив тем самым начало процедуре роспуска законодательного органа. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения».

Никол Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера 23 октября. «Радио Азатутюн» (армянская служба «Радио Свобода») указывает, что фракции Республиканской партии, «Процветающей Армении» и «Дашнакцутюн» заявили, что не будут участвовать в голосовании, а фракция «Елк», которая и выдвинула Пашиняна, заявила, что воздержится при голосовании.

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В итоге за кандидатуру Пашиняна никто не проголосовал, один депутат проголосовал против, еще 11 воздержались.

Выступая в парламенте перед голосованием, Пашинян призвал не голосовать за его кандидатуру, поскольку выдвижение было осуществлено только для соблюдения формальности.

Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении 16 октября. Этот шаг носил формальный характер — отставка нужна была для того, чтобы досрочно распустить Национальное собрание и провести внеочередные парламентские выборы в декабре текущего года, как того требует политик.

Пашинян и его команда добиваются роспуска Национального собрания (к чему приведет неизбрание нового премьер-министра в парламенте в двух турах, второе голосование пройдет через семь дней) и проведения досрочных выборов в законодательный орган, в котором наибольшее количество мест принадлежит бывшей правящей Республиканской партии (50 депутатов из 105).

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