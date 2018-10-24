Бывший СССР
 
Последние новости
ФСБ сочла спутниковый интернет угрозой
Россиян предупредили о новых поддельных купюрах
Из проповедующего толерантность белорусского учебника вырезали чернокожих
Рыбак поймал счастливого окуня и выиграл 10 тысяч долларов
«Худшее в мире интервью» вегана-инфлюенсера насмешило читателей
Поджегший оперативников москвич получил шесть лет колонии
Депутат Рады сорвал украинско-российскую встречу по Азовскому морю
Назван самый популярный в мире бренд одежды
Мужчина купил семь соток, объявил независимость и монархию
Путин рассказал о возможном ударе и угрозе Европе
Новости партнеров

План Пашиняна начали воплощать в жизнь

Перейти в «Мою Ленту»
Никол Пашинян

Национальное собрание (парламент) Армении на специальном заседании в среду, 24 октября, отклонило кандидатуру исполняющего обязанности премьер-министра республики Никола Пашиняна на пост главы правительства, положив тем самым начало процедуре роспуска законодательного органа. Об этом сообщает агентство «Новости-Армения».

Никол Пашинян стал единственным кандидатом на пост премьера 23 октября. «Радио Азатутюн» (армянская служба «Радио Свобода») указывает, что фракции Республиканской партии, «Процветающей Армении» и «Дашнакцутюн» заявили, что не будут участвовать в голосовании, а фракция «Елк», которая и выдвинула Пашиняна, заявила, что воздержится при голосовании.

В итоге за кандидатуру Пашиняна никто не проголосовал, один депутат проголосовал против, еще 11 воздержались.

Выступая в парламенте перед голосованием, Пашинян призвал не голосовать за его кандидатуру, поскольку выдвижение было осуществлено только для соблюдения формальности.

Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении 16 октября. Этот шаг носил формальный характер — отставка нужна была для того, чтобы досрочно распустить Национальное собрание и провести внеочередные парламентские выборы в декабре текущего года, как того требует политик.

Пашинян и его команда добиваются роспуска Национального собрания (к чему приведет неизбрание нового премьер-министра в парламенте в двух турах, второе голосование пройдет через семь дней) и проведения досрочных выборов в законодательный орган, в котором наибольшее количество мест принадлежит бывшей правящей Республиканской партии (50 депутатов из 105).

***

Обратная связь с отделом «Бывший СССР»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: exussr@lenta-co.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Предыстория: Определен единственный кандидат на пост премьер-министра Армении
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
СРОЧНО! Парламент Армении не избрал премьер-министра
Парламент Армении не смог избрать премьер-министра в первом туре голосования
Определен единственный кандидат на пост премьер-министра Армении
Другие материалы рубрики
Бывший СССР00:06Сегодня

За длинным евро

Прибалты едут на Запад работать, а попадают в рабство. Их бьют и травят собаками
16:1821 октября

Подрывы украинских военных на собственных минах объяснили алчностью

21:00Сегодня

Из проповедующего толерантность белорусского учебника вырезали чернокожих

18:33Сегодня

Туркмены задумались о будущем и ринулись скупать бензин

Бывший СССР00:0319 октября

«Мы должны победить мафиозные группировки»

Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
20:5920 октября

Украинские тюремщики выпустили убийцу из-за дефицита мест

20:39Сегодня

Депутат Рады сорвал украинско-российскую встречу по Азовскому морю

15:3619 октября

В Киргизии вспомнили о многомиллионном подарке Путина и захотели еще один

Бывший СССР00:0122 октября

Заря незалежности

Как в 90-е украинские националисты создали партию, церковь и штурмовые отряды
16:51Сегодня

Украина помирится с Венгрией с помощью «не совсем соответствующего» чиновника

17:28Сегодня

Школьный учитель порадовался убийству фигуриста Дениса Тена и получил срок

14:26Сегодня

Киев рассмотрел в Донбассе опасность для Австралии

Россия
Операция «Кооперация»
Они делали деньги еще до появления олигархов и добили экономику СССР
«Угроза мировому православию»
 
«Шла политическая бодяга»
В 90-х он написал главный документ страны. Теперь нашлись желающие его изменить
«Они сдохнут, даже не успев раскаяться»
Путин назвал врагов, рассказал о смерти за Отечество и отсутствии страха
Министр труда похвалился ростом зарплат и разгневал Матвиенко
Плывущие по улицам Туапсе машины сняли на видео
Вайнахам дадут пофантазировать в комиксах
Все материалы
Мир
Клинтонам и Обаме прислали бомбы
Посылки перехватили, но подозреваемых пока нет. Это произошло накануне выборов
Путин рассказал о возможном ударе и угрозе Европе
Победителей не будет
Америка начинает новую ядерную гонку. Чего бояться России?
Неизвестные отправили взрывное устройство Обаме
Разосланные в США бомбы оказались рабочими
Первый секретарь ЦК КПСС Никита Сергеевич Хрущев и президент Египта Гамаль Абдель Насер в Луксоре, май 1964 года«На всех Насер»
Диктаторы Египта любили Гитлера и предавали Москву
Саудовский принц назвал убийство журналиста «гнусным преступлением»
Все материалы
Бывший СССР
За длинным евро
Прибалты едут на Запад работать, а попадают в рабство. Их бьют и травят собаками
«Мы должны победить мафиозные группировки»
Год назад в Грузии убили школьников. Следствие обернулось политическим скандалом
Заря незалежности
Как в 90-е украинские националисты создали партию, церковь и штурмовые отряды
План Пашиняна начали воплощать в жизнь
Из проповедующего толерантность белорусского учебника вырезали чернокожих
Туркмены задумались о будущем и ринулись скупать бензин
Депутат Рады сорвал украинско-российскую встречу по Азовскому морю
Все материалы
Экономика
Дави и тряси
Коллекторы все еще выбивают из россиян миллиарды. Законы не помогают
«Роснефть» и Eni обсудили пути сотрудничества в условиях американских санкций
Игра в танчики
Америка, Россия и Китай тратят на армию миллиарды. Кто делает это правильней?
«Батареи не греют, в квартирах холодно!»
Проблемы изношенного теплоснабжения Кузбасса обсудили на круглом столе
Кудрин сгустил тучи над российской экономикой
Российскому бюджету предрекли триллионные потери
Раскрыты темпы роста пенсий россиян
Все материалы
Силовые структуры
«От предсмертных записок избавляются на раз»
Полицейские в России все чаще кончают с собой. Что их к этому толкает?
«Данные из соцсетей могут обеспечить алиби»
Они вычисляют преступников и спасают невиновных. Ум — их главное оружие
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Росгвардейцы станут следить за водителями вместе с ГИБДД
К руководству Сочи пришли с обысками
В московском зоопарке опять нашли человеческие кости
Росгвардия решила найти в интернете стрелка на БТР
Все материалы
Наука и техника
Дорогой друг
На что способен самый дешевый телефон Apple: обзор iPhone Xr
Часики тикают
Никто так и не понял, зачем они нужны. Но без них скучно: Apple Watch S4
Нечистая сила
Мужики пошли стрелять в лес, но что-то пошло не так — Call of Duty: Black Ops 4
Обнаружен потопленный турками российский корабль
Россия построит сверхдальний подледный беспилотник
Пускам «Союзов» помешал российский закон
Гавайи начали уходить под воду
Все материалы
Спорт
Корона давит
«Реал» без Роналду и побед бесит фанатов. Виноват тренер?
Российские фанаты ответили на обвинения в разгроме римского метро
Шахматист Карякин пожаловался на жизнь на Украине
Уволенный «Спартаком» Каррера заговорил о любви к лжецам
Хоккеист принес команде победу после сольного прохода
Футболист «Реала» отрекся от воссоединения с Роналду
Массимо Каррера«Я провалился»
Каррера сделал «Спартак» чемпионом. За что его уволили?
Все материалы
Культура
Венедикт Ерофеев«Его знаменитый алкоголизм был экспериментом»
Вся правда о жизни Венички Ерофеева и его автора
Всех святых выноси
Кино недели: новый «Хэллоуин», закат Европы и «Русское краткое»
Посетители выставки «Архип Куинджи» в Третьяковской галерее«Оскорблял традиционные святыни»
Он любил поэкспериментировать с химикатами и придумал концептуализм
Умер пародист Юрий Григорьев
В картине Марка Шагала обнаружили порнографию
«Пиратов Карибского моря» задумали перезапустить без Джонни Деппа
Лободу срочно прооперировали
Все материалы
Интернет и СМИ
«Принесите мне голову этого пса»
Тело саудовского журналиста нашли, но не показали. Загадок в деле все больше
Приложение Google разорило пользователей
Актер пришел на ток-шоу в шлепанцах и разъярил зрителей
Обнаружено тело убитого саудовского журналиста
Телефоны разведчиков нашлись на странных неработающих сайтах
Верховная Рада превратилась в «ЗРаду» на картах Google
Репортеру прилетел мяч в голову в прямом эфире
Все материалы
Ценности
МадоннаСердцеедки
Самые сексуальные, дерзкие и богатые женщины 1980-х
Софи ЛоренСвободные связи
Самые желанные и богатые женщины эпохи сексуальной революции
Меченые
Как выглядят самые жестокие и опасные бандиты Латинской Америки
Британцы пристыдили российскую танцовщицу за откровенный наряд
Назван самый популярный в мире бренд одежды
Кейт Миддлтон встретила короля Нидерландов в «худшем платье в своей жизни»
Внешность модели Vogue разъярила фанатов
Все материалы
Путешествия
В плену у штруделя
Почему россияне должны съездить в австрийскую провинцию
Партнерский материал
Семейные Альпы
Место, где всегда рады детям и русским
Замуж за устрицу
Россиянка поехала на юг Китая и очутилась в раю
Чукотка присоединилась к конкурсу «Великие имена России»
Жених свалился с корабля во время мальчишника и умер
Иван Ургант нашел именам Кокорина и Мамаева неожиданное применение
В Китае построят второй «Титаник»
Все материалы
Из жизни
Королева Монако
Главу могущественной семьи убили ради денег. Виновника искали четыре года
Тяжелая рука
Хирург годами убивал и калечил пациентов. Никто не знал, как его остановить
Похитители «Рождества»
Они 49 лет шли по кровавому следу самой громкой кражи века. Развязка уже близко
Рыбак поймал счастливого окуня и выиграл 10 тысяч долларов
Японцам заплатят за хороший сон
Столетнего старца арестовали за сексуальное преступление против долгожительницы
Девушка два года чувствовала себя пьяной из-за редкой болезни
Все материалы
Четырехкрылые «Жуки»
История о том, почему Volkswagen так и не выпустил четырехдверный народный автомобиль
Гонки в миниатюре
Японский художник создает мир для игрушечных машинок
Итоги теста Mercedes-AMG GLC 63 S
Мы провели месяц с одним из самых быстрых и дорогих в эксплуатации кроссоверов
Сумасшедшие автомобильные опции
Кофеварка и встроенные часы за 150 000 евро в качестве дополнительного оборудования
Toyota RAV4 получила спецверсию в честь своего 25-летия
Skoda раскрыла подробности о новом хэтчбеке Scala
Стали известны российские цены на кросс-купе Audi Q8
Все материалы
Дом
La FabricaНичего святого
Зачем люди селятся в церквях, колодцах и трубах
Все сложно
Умные дома разоряют россиян и портят им жизнь
Грядушка или очкуры
Выживешь ли ты за МКАД? Пройди тест и узнай
Самое страшное здание Москвы начали сносить
Подорожавшую ипотеку пообещали компенсировать скидками
В Москве построят стеклянный мост
Названы сроки выселения «Дома-2»
Все материалы