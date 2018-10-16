Премьер-министр Армении Никол Пашинян подал в отставку. Об этом он заявил в прямом эфире Общественного телевидения страны, передает ТАСС.

«Я подаю в отставку (...). Всем желаем удачи на выборах. Мы гарантируем справедливые выборы», — сказал Пашинян. Он добавил, что «отставка носит формальный характер, но все равно это очень волнительный момент».

Согласно Конституции Армении, за 14 дней после отставки премьер-министра парламент страны должен избрать нового главу кабинета министров. Если этого не удастся сделать с двух попыток, парламент распускается и назначаются внеочередные парламентские выборы.

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11 октября Пашинян в интервью телеканалу France 24 рассказал, что планирует уйти в отставку до 16 октября, чтобы инициировать роспуск парламента. По его планам, внеочередные выборы должны пройти в первой половине декабря.

Три из четырех партий в парламенте (Республиканская партия, «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения») не согласились с такими сроками, когда премьер-министр озвучил свои предложения. Однако 8 октября Пашинян провел встречу с председателем партии «Процветающая Армения» и богатейшим человеком страны Гагиком Царукяном, и стороны подписали меморандум о проведении внеочередных выборов в декабре. Фракции остальных партий также согласились рассмотреть предложение при соблюдении определенных условий.

Пашинян возглавил парламент Армении 8 мая. Его выдвинула фракция «Елк» (девять депутатов), которая обладает наибольшим числом министерских портфелей в правительстве республики. Помимо этой партии, в 105-местном парламенте Армении представлены еще три. Наиболее крупная из них — фракция Республиканской партии, которая имеет 50 депутатских мандатов. «Процветающая Армения» представлена 31 депутатом, «Дашнакцутюн» имеет семь мандатов. Эти три фракции находятся в оппозиции.

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