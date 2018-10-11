Пашинян добился своего и приготовился к отставке

Премьер-министр Армении Никол Пашинян подаст в отставку до 16 октября для роспуска Национального собрания (парламента) страны и проведения внеочередных парламентских выборов. Об этом он заявил в интервью телеканалу France 24.

«По сути, я могу предварительно сказать, что выборы состоятся 9-10 декабря, плюс-минус несколько дней. И по этой причине я должен уйти в отставку до 16 октября», — сообщил он.

Армянский премьер предложил Национальному собранию провести внеочередные выборы депутатов в декабре, однако три из четырех партий в парламенте (Республиканская партия, «Дашнакцутюн» и «Процветающая Армения») выступили против. Руководители фракций предложили назначить выборы на май 2019 года и заявили о готовности не выдвигать своего кандидата на пост главы правительства в том случае, если голосование пройдет в эти сроки.

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8 октября Пашинян провел встречу с председателем партии «Процветающая Армения» и богатейшим человеком страны Гагиком Царукяном, стороны подписали меморандум о проведении внеочередных выборов в декабре.

Входящие в парламентскую оппозицию Республиканская партия Армении и «Дашнакцутюн» также выдвинули ряд условий, при выполнении которых депутаты этих фракций готовы обсуждать проведение выборов в декабре. 9 октября ряд депутатов от Республиканской партии выступили в поддержку идеи Пашиняна, сообщает Panorama.am.

На данный момент в 105-местном парламенте Армении представлены четыре фракции. Наиболее крупная из них — фракция Республиканской партии, которая имеет 50 депутатских мандатов. «Процветающая Армения» представлена 31 депутатом, «Дашнакцутюн» имеет семь мандатов. Эти три фракции находятся в оппозиции.

Власть к парламентскому меньшинству перешла 8 мая, когда Пашинян был избран премьер-министром Армении. На эту должность он был выдвинут фракцией «Елк» (девять депутатов), которая обладает наибольшим числом министерских портфелей в правительстве республики. Еще восемь депутатов Национального собрания не входят ни в одну из фракций.

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