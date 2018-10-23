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Определен единственный кандидат на пост премьер-министра Армении

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Никол Пашинян

В Национальном собрании (парламенте) Армении завершился срок подачи фракциями заявок на выдвижение кандидатур на пост премьер-министра страны. Единственным кандидатом является исполняющий обязанности главы правительства республики Никол Пашинян. Об этом во вторник, 23 октября, сообщает «Интерфакс».

Кандидатура Пашиняна была выдвинута парламентской фракцией «Елк» (девять депутатов из 105). Еще три парламентских фракции — Республиканской партии (50 депутатов), «Процветающей Армении» (31 мандат) и «Дашнакцутюн» (семь депутатов) — заявили, что не будут выдвигать своего кандидата на пост премьера.

Пашинян подал в отставку с поста премьер-министра Армении 16 октября. Этот шаг носил формальный характер — отставка нужна была для того, чтобы досрочно распустить Национальное собрание и провести внеочередные парламентские выборы в декабре 2018 года, как того требует Пашинян. «Дорожная карта для достижения внеочередных парламентских выборов выглядит следующим образом: после моей отставки президент республики [Армен Саркисян] немедленно принимает отставку правительства, в течение следующих 14 дней Национальное собрание дважды не избирает премьер-министра, в результате чего Национальное собрание распускается, и президент назначает внеочередные парламентские выборы», — цитирует Пашиняна Panorama.am.

При этом, в соответствии с конституцией страны, Пашинян исполняет обязанности главы правительства до выборов. Если на первом туре выборов премьера, который состоится 24 октября, глава правительства избран не будет, то второй тур пройдет через семь дней. Если и вторая попытка избрать премьер-министра республики не увенчается успехом, то Национальное собрание будет распущено. Роспуск парламента и проведение досрочных парламентских выборов является частью программы правительства Пашиняна, указывает Regnum.

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