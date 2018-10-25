Воробьев передал муниципалитетам ключи от коммунальной техники

Губернатор Московской области Андрей Воробьев вручил представителям подмосковных муниципалитетов ключи от новой дорожно-уборочной техники. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 25 октября.

«Мы находимся в преддверии большого осенне-зимнего сезона. Осень, конечно, нас в этом году баловала, наверное, заморозки у нас появились позже, но мы должны быть готовыми, во всеоружии. (...) Мы очень заметно обновили технику. За это время было куплено порядка 1,3 тысячи машин разной модификации», — сказал Воробьев.

Всего в распоряжение муниципальных районов и городских округов поступило более 80 единиц новой техники, уточнил он. Губернатор отметил, что была также закуплена техника, позволяющая кронировать деревья в рамках программы «Светлый город».

Глава региона подчеркнул, что вопросам повышения комфорта городской среды власти уделяют пристальное внимание. В пример он привел программы по благоустройству территорий.

Как отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Подмосковья Евгений Хромушин, еще в 2013 году наблюдался дефицит коммунальной техники. При этом сейчас оснащенность профильных служб многократно возросла, отметил он.