В Подмосковье проверят сельскохозяйственную технику

В Подмосковье стартует операция «Трактор - 2018», в ходе которой проверят сельскохозяйственную и другую технику. Об этом рассказал глава Минсельхозпрода региона Андрей Разин, передает корреспондент «Ленты.ру» в четверг, 18 октября.

Проводить профилактическую операцию будет управление регионального государственного надзора в области технического состояния самоходных машин и других видов техники Минсельхозпрода, пояснил министр.

«Аграриям должны разъяснить правила безопасной и правильной эксплуатации тракторов и комбайнов. Бережное и правильное отношение к технике позволит обеспечить более длительную службу и исключит всевозможные неблагоприятные ситуации», — говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

Разин добавил, что в ходе операции будут выявлять незарегистрированную технику и прицепы к ней, а также случаи эксплуатации техники с неисправностями. Кроме того, у трактористов будут проверяться различные документы, в частности, о регистрации машины.

Проверочные мероприятия продлятся до 31 октября.

