Кокорин рассказал об обманутых ожиданиях из-за бойни в Керчи

Нападающий петербургского «Зенита» Александр Кокорин рассказал, что раскаивается за участие в драках. Его слова приводит МК.

«Мы же раскаиваемся. Я видел потерпевшего на очной ставке. <...> Нормально поговорили. Он в принципе настроен на мировую. Мне показалось, что его адвокат только не очень этого хочет. Столько событий в стране и в мире произошло за то время, что мы сидим. Керчь... Мы думали, о нас забудут, но нет, все равно нас обсуждают», — заявил Кокорин.

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По словам футболиста, его подбадривают болельщики. «Только два письма было негативных. И хотел вас просить: передайте Владимиру Жириновскому благодарность за его слова поддержки. Мы слышали по радио, как он за нас заступился», — добавил он.

17 октября четверокурсник Керченского политехнического колледжа Владислав Росляков устроил бойню в здании: он взорвал несколько взрывпакетов, потом начал расстреливать учащихся и преподавателей из ружья, а затем убил себя. Его жертвами стали 20 человек.

Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев 8 октября стали зачинщиками двух драк в Москве. Футболисты сначала избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». Футболисты будут находиться в СИЗО до 8 декабря.

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