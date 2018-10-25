В настольной игре нашли тайник с бриллиантами на тысячи долларов

Австралийская пара, несколько месяцев назад перебравшаяся в канадский город Торонто, обнаружила в коробке со старой настольной игрой тайник с драгоценностями. Об этом сообщает Yahoo7 News.

Находку совершили 27-летние австралийцы Крис Лайтфут (Chris Lightfoot) и Мэнди Флэк (Mandy Flack), когда гостили родители. «Я рассудил, что при них нас вряд ли ждет ночь безудержного пьянства, поэтому стоит заглянуть в комиссионку и купить какую-нибудь настольную игру», — рассказывает Крис.

Выбор пал на подержанную головоломку MindTrap, стоившую всего два доллара. После начала игры в коробке обнаружилось двойное дно, под которым были спрятаны шесть колец с бриллиантами. Отыскать их прежнего владельца не удалось, поэтому пара решила показать кольца ювелиру. По его оценке, два самых дорогих стоят по пять тысяч долларов, а суммарная стоимость всех шести составляет не менее 18 тысяч долларов.

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Драгоценности решили сохранить на черный день, но Крис не теряет надежды, что однажды вырученные за них деньги помогут ему приобрести яхту. «Когда наши визы истекут, мы думали купить новую яхту и уплыть на ней на Багамы», — говорит он.

В мае сообщалось, что семья из Нью-Йорка обнаружила во дворе своего дома закопанный сейф с деньгами и драгоценностями стоимостью десятки тысяч долларов. Как выяснилось, его украли у соседей около семи лет назад. Пара решила вернуть найденное законным владельцам.

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