Фабио Капелло пожалел «дурачка» Кокорина

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло прокомментировал инцидент с участием нападающего «Зенита» Александра Кокорина и полузащитника «Краснодара» Павла Мамаева. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Уже когда я ушел из сборной России, то видел в сети фото Кокорина из сериала про сладкую жизнь. Тогда уже мне стало за него тревожно, но все-таки в голову не могло прийти, что он сорвется именно так! Ну, дурачок же ты, Кокорин, как же так?! Мне очень обидно. И мне его искренне жаль!» — заявил Капелло.

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По словам тренера, у него не укладывается в голове, что же надо было делать накануне, чтобы утром устроить такой дебош. «У игроков такого таланта должен быть рядом грамотный агент или юрист. Молодому парню трудно одному преодолевать соблазны. Как только появляются первые серьезные деньги, возникают объективные для такого возраста проблемы», — добавил он.

Кокорин и Мамаев 8 октября устроили две драки в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство». Игроки находятся в СИЗО до 8 декабря.

Капелло был тренером сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством команда впервые за 12 лет завоевала путевку на чемпионат мира, однако на мундиале не смогла преодолеть барьер группового турнира.

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