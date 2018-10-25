Мамаеву надоело сидеть в СИЗО

Полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев рассказал, что недоволен пребыванием в СИЗО. Его слова приводит «Московский Комсомолец».

«Была ошибка, мы [вместе с нападающим петербургского «Зенита» Александром Кокориным] признаем. Мы полностью идем навстречу следствию. Но это, увы, не отражается на мере пресечения, нас не отпускают. Зачем держать в СИЗО, отрывать от детей, от семьи? А нам дают понять, что так хочет общество», — заявил Мамаев.

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По мнению футболиста, их случай стал особым. «Типа показательной порки. Почему нас судят не в рамках закона, а с учетом общественного мнения? Сколько нам сидеть, чтобы оно поменялось? Три месяца? Полгода? Сколько будет достаточно, чтобы общество повернулось к нам лицом и стало нападать уже на следствие за то, что нас держат столько времени за решеткой?», — задался вопросом он.

22 октября начальник следственного изолятора Сергей Телятников рассказал об условиях содержания в СИЗО Мамаева и Кокорина. По словам Телятникова, футболистам не на что жаловаться: у них не вымогают деньги, и они моют туалеты исключительно по своему желанию.

Кокорин и Мамаев будут находиться в СИЗО до 8 декабря. Футболисты 8 октября устроили две драки в Москве. Сначала они избили водителя телеведущей Ольги Ушаковой, затем — чиновника Минпромторга Дениса Пака и генерального директора ФГУП «НАМИ» Сергея Гайсина. По итогам случившегося заведены три уголовных дела по статьям «Побои» и «Хулиганство».

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