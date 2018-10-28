«Барселона» без Месси устроила разгром «Реалу» без Роналду

«Барселона» обыграла «Реал» в матче 10-го тура чемпионата Испании. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча состоялась 28 октября на стадионе «Камп Ноу» и завершилась со счетом 5:1. На 11-й минуте первый мяч забил полузащитник хозяев Филиппе Коутинью. Преимущество «Барселоны» удвоил нападающий Луис Суарес на 30-й.

Во втором тайме «Реал» отыграл один мяч — отличился защитник Марсело (50-я). Однако Суарес отличился дважды (75-я и 83-я), а окончательный счет установил полузащитник Артуро Видаль на 88-й минуте.

В этой встрече впервые за 11 лет не приняли участие Криштиану Роналду и Лионель Месси. Первый теперь играет за «Ювентус», а капитан «Барселоны» травмировал руку и вылетел на месяц.

В чемпионате Испании каталонцы занимают первое место, в их активе 21 очко. «Реал» идет девятым с 14 баллами.

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