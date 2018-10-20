Месси получил травму за неделю до «Эль-Класико»

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси получил травму руки в матче девятого тура чемпионата Испании против «Севильи». Об этом сообщается в Twitter-аккаунте клуба.

На 18-й минуте встречи аргентинец упал и неудачно приземлился на руку. Врачи перебинтовали ее, и Месси вернулся на поле, однако на 26-й минуте был вынужден попросить замену. Вместо него вышел Усман Дембеле.

К настоящему моменту «Барселона» ведет со счетом 2:0. Месси успел отметиться голом и результативной передачей. Перед матчем он получил награду лучшему игроку чемпионата в сентябре.

В следующем туре сине-гранатовые встретятся с мадридским «Реалом». Встреча состоится 28 октября. Пока неизвестно, успеет ли Месси восстановиться к «Эль-Класико».

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!