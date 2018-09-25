Месси впервые проголосовал за Роналду

Капитан сборной Аргентины и «Барселоны» Лионель Месси включил португальского нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду в тройку лучших игроков года для голосования Международной федерации футбола (ФИФА). Об этом сообщается на сайте организации.

Месси проголосовал за Роналду впервые в истории. На первое место форвард поставил обладателя приза — полузащитника мадридского «Реала» и сборной Хорватии Луку Модрича, на второе — нападающего национальной команды Франции и ПСЖ Килиана Мбаппе. Роналду замкнул тройку лучших игроков по версии аргентинца.

Роналду не стал включать капитана «Барселоны» в свой топ лучших. Футболист поставил на первое место защитника сборной Франции и «Реала» Рафаэля Варана. На втором месте значится Модрич, на третьем — форвард «Атлетико» и сборной Франции Антуан Гризманн.

Церемония награждения ФИФА состоялась 24 сентября в Лондоне. Месси и Роналду на ней не присутствовали. Впервые с 2008 года приз лучшему футболисту достался Модричу, а не кому-то из них. Лучшим тренером был объявлен Дидье Дешам, который привел сборную Франции к победе на чемпионате мира в России.

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