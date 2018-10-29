Пожилая австралийка обворовывала клиентов ради подтяжки лица

Пожилая австралийка из города Таунсвилл, штат Квинсленд, Кристин Маргарет О'Шиа (Christine Margaret O'Shea) взяла у клиентов деньги на игру на курсах валют, а потратила на косметические процедуры. Об этом сообщает Daily Mail.

О'Шиа, работающая в компании Amway, уговорила клиентов за три года отдать ей более 84 тысяч австралийских долларов (3,9 миллиона рублей). 69-летняя женщина заявила, что закупит на эту сумму иностранную валюту, в том числе иракский динар. С 2014 по 2017 год жертвы мошенницы переводили ей деньги больше 20 раз.

В действительности более половины суммы австралийка потратила на косметические процедуры, в том числе на подтяжку лица. Как только клиенты узнали о растрате, они пожаловались на нее в полицию. Против мошенницы завели уголовное дело.

Заседание суда по делу О'Шиа прошло в пятницу, 26 октября.

Адвокат О'Шиа заявил, что клиенты его подзащитной должны были знать о рисках при игре на курсах валют и не требовать обязательной прибыли. Он также отметил, что австралийка регулярно жертвовала на благотворительные нужды. По его словам, она готова выплатить компенсацию в 30 тысяч австралийских долларов (1,4 миллиона рублей) вдобавок к 6,8 тысячи австралийских долларов (316 тысяч рублей), которые полиция уже изъяла у нее и вернула жертвам обмана.

Женщину приговорили к тюремному заключению на два с половиной года с возможностью выйти на свободу после четырех месяцев заключения и остаток срока отбыть на условиях условного заключения.

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