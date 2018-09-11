Из жизни
 
Последние новости
Ведущий НТВ обматерил, выгнал из студии и захотел избить украинского эксперта
Заснувший в полете пилот шокировал пассажиров
Против экс-президента Армении завели новое дело
Медведев отказался надувать щеки
Джефф Монсон объяснил желание стать депутатом
На Украине задержали бывшего замглавы Севастополя
Маккартни рассказал о групповой мастурбации с Ленноном
В Москве резко похолодает до нуля 
Судьбу авторитета Сутулого решит лидер преступной России
Новости партнеров

Продавщица годами таскала ветчину на работе и наела на тысячи долларов

Перейти в «Мою Ленту»

В США сотрудница продуктового магазина годами бесплатно ела ветчину с прилавка и попалась. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

Инцидент произошел в одном из магазинов городка Боливар, штат Огайо. Менеджер по урегулированию убытков магазина заявил, что женщина практически каждый день съедала от трех до пяти кусочков ветчины. Об этом ему сообщил коллега продавщицы. Иногда она угощалась и сырокопченой колбасой.

Заместитель шерифа округа Таскаровас Брайан Хейл (Brian Hale) подсчитал, что за восемь лет работы сотрудница украла еды на 9,2 тысячи долларов (примерно 641,3 тысячи рублей). Продавщица призналась во всем полиции, но пока ей не были предъявлены обвинения в воровстве. Хейл считает «маловероятным», что это произойдет, сообщает информационный портал Fox News.

В декабре 2016 года сообщалось об аресте легендарной 86-летней воровки драгоценностей. Женщина приходила в ювелирный магазин, просила показать ей множество украшений, а когда продавец терял бдительность, крала одно из них.

Больше адcких и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Ohio grocery store employee facing felony theft charges for eating $9,200 of deli ham
Из магазина обуви украли только правые ботинки
Убийца в Австралии несколько недель прятался в зоопарке и воровал еду у животных
В США снова арестовали 86-летнюю воровку драгоценностей
Другие материалы рубрики
Из жизни00:0110 сентября

«Полицейские здесь не вызывают чувство опасности»

История россиянина о жизни в Германии
16:53Сегодня

Смеющиеся рыбаки умертвили сотню дельфинов на Фарерских островах

13:59Сегодня

Корова задушила напавшего на нее льва

12:30Сегодня

Львица уселась на льва в попытке привлечь его внимание и потерпела фиаско

Из жизни00:0430 августа
Джон Майатт

«В тюрьме меня звали Пикассо»

Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
15:22Сегодня

Собака спасла американца от 50 лет тюрьмы

08:32Сегодня

Девушка потратила крупную сумму на мечту умирающего отца и оказалась обманута

14:4510 сентября

Американец поджег себя и передумал гореть

Из жизни00:0222 августа
Михаил Фоменко

Русский Тарзан

Его семья сбежала от Сталина в Австралию. Он ушел от нее в джунгли
10:52Сегодня

Брошенная невеста нашла способ отметить свадьбу без жениха

06:25Сегодня

Вырастившая огромную опухоль женщина полгода терпела одышку из-за боязни врачей

20:4710 сентября

Селяне вырвали подростка из пасти крокодила

Россия
«Скоро на улицу будет опасно выходить»
Как в России приняли закон, который позволил сажать всех. Пьеса в трех чтениях
«Если не станешь идейным, то свихнешься или сопьешься»
Почему россиян сажают за шутки и мемы. Объясняет следователь
Россияне отдали голоса. Что надо знать о выборах
Прежний мэр столицы и самый молодой губернатор в истории
Российских военных начнут наказывать за рассказы в сети о службе
Российским любителям азартных игр усложнят жизнь
Грабители напали на девушку и обнаружили Шакруха
«Я просто дерусь. Мне другого не надо»
Россияне бьют друг друга ради денег, славы и хоть какого-то будущего
Все материалы
Мир
Забрали в могилу
В американской глубинке исчезают женщины и дети. Их пропажа покрыта тайной
Бывший боевик «Аль-Каиды» пожаловался на скучную жизнь террористов
Раскрыта судьба тысяч детей-рабов в Британии
Президент Шри-Ланки пожаловался на «собачью еду» в самолете
Трехлетняя американка отдала полицейскому мамину марихуану
Россия заявила о съемках провокации с химоружием в Сирии
12-летний американский школьник пытался застрелить учительницу
Все материалы
Бывший СССР
«Кто на Украине не за нас, тот против нас»
Откуда взялись украинские националисты и почему они хотели воевать с Россией
Захарченко взорвали в Донецке
Россия обвиняет Украину. Киев видит в его смерти руку Москвы
В ДНР сменилась власть
Окружение Захарченко бежало в Россию
На Украине задержали бывшего замглавы Севастополя
Бывший министр Грузии обвинил США в секретных опытах над людьми
Грузия поделится марихуаной со всем миром
Бежавшего из ЛНР экс-главу республики нашли в московском ресторане
Все материалы
Экономика
Отстрелялись
Почему Америка проиграет торговую войну с Китаем
Новый Восточный
Во Владивостоке начал работу ВЭФ-2018
Черный пепел
Россию наводнили нелегальные сигареты. Кому это выгодно?
Конкурс «Лидеры России» стал социальным лифтом
Названа причина нового глобального кризиса
В Tele2 предложили экспериментальный путь развития для Дальнего Востока
Ценам на нефть предрекли обвал
Все материалы
Силовые структуры
«Зона никого не отпускает»
Надзиратель — о тайной жизни колонии, пытках и нравах ее обитателей
Ювенальный тупик
Малолетки безнаказанно совершают преступления. Почему им все сходит с рук?
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Судьбу авторитета Сутулого решит лидер преступной России
Похищенного цыганкой мальчика 11 лет спустя нашли в другом конце России
Полицейские задержали «умершего» 20 лет назад убийцу
Пойман обокравший Шакиру и Жерара Пике вор в законе
Все материалы
Наука и техника
Советские солдаты на троне свергнутого императора Пу И. Китай, город Чанчунь, 1945 г.«Некоторые сохраняли советские паспорта»
Здесь родился русский фашизм, а чекисты вырезали казаков и детей
Дикая дивизия
Роботы-тележки, шляпы с экранами, китайские iPhone и другие новинки IFA 2018
Кунг-фу правда
В этот боевик от Sega играют спустя 20 лет. Он изменил мир
Выявлены сигналы от самого загадочного объекта во Вселенной
Создано полностью убивающее рак лекарство
Обнаружены последствия смертоносной катастрофы
«МиГ» создаст ударный малозаметный «Скат»
Все материалы
Спорт
Зачехлили
Россия забила Чехии пять мячей. Магия чемпионата мира все еще действует
Джон Терри захотел от «Спартака» больше денег
В Европе появится новый футбольный турнир
Тренер сборной Чехии уволился после разгрома от России
Наточили коньки
Медведева и Загитова снова встретились. Их борьба только начинается
Российский спорт откликнулся на перспективу боя главы Росгвардии с Навальным
Менеджер Нурмагомедова сравнил критиков бойца с бешеными собаками
Все материалы
Культура
«И я такой: ну твою ж мать!»
Главный детективщик Франции о животном страхе и Стивене Кинге
«Это результат цензуры, больше ничего»
Главный российский художник научился выживать при тоталитаризме. Но уехал в США
Самый гуманный суд
Кто победил и кто заслужил победить на Венецианском фестивале
Штирлица посчитали причиной прихода Путина к власти
Кинокритик пришла на премьеру фильма о подлодке «Курск» и ждала хеппи-энд
Шнуров объяснил скандальный клип Киркорова и Баскова «духом постмодернизма»
Тимати опубликовал послание для «узколобых» по поводу своих концертов
Все материалы
Интернет и СМИ
Гони деньги и молчи
Два русских хакера воруют у российских банков миллионы. На очереди весь мир
Американцы постреляли из окна автомобиля на камеру и попали в розыск
Durex накажут за «зараженных половыми инфекциями» россиян
Второе лицо
Популярную ведущую изуродовали. Она не сдалась и добилась мировой славы
«Меня либо убьют, либо выгонят из города»
Они добились права считаться людьми, создав два журнала. Битва идет до сих пор
Пользователь решил объяснить мемы в интернете и стал звездой
Ведущий НТВ обматерил, выгнал из студии и захотел избить украинского эксперта
Все материалы
Ценности
Уже падают листья
Чем будут пахнуть наступившей осенью следящие за собой мужчины и женщины
Лиля БрикНовые богини
Самые сексуальные, богатые и опасные женщины эпохи гангстеров и джаза
Спрячь от королевы
Джинсы на бедрах, леопард и шубы: чем грешили британские принцессы до замужества
В России из нового iPhone сделают оберег
Раскрыт секрет популярности футболок Levi's
В список самых влиятельных людей в мире моды попали 13 россиян
Определена марка часов главы Росгвардии
Все материалы
Путешествия
«Оставь пистолет, захвати пирожные»
Мафия, вулкан и потроха: зачем россиянам ехать на Сицилию
Гоночная столица
Почему Сочи — лучшее место для организации Гран При России Формулы-1.
На сухой конец
Женщины, слоны и пустыни: зачем европейцы едут в Намибию
Российский самолет чуть не столкнулся с воздушным шаром
Летевший на Ибицу пассажир поделился белым порошком с бортпроводником
За клиентами Airbnb подглядывали со скрытых камер
Россия оказалась популярнее заграницы
Все материалы
Из жизни
«Полицейские здесь не вызывают чувство опасности»
История россиянина о жизни в Германии
Джон Майатт«В тюрьме меня звали Пикассо»
Он отсидел за подделку шедевров. А когда вышел, взялся за старое и разбогател
Пункт увлечения
Эти переодетые мужчины блистают ярче, чем любая красотка
Корова задушила напавшего на нее льва
Собака спасла американца от 50 лет тюрьмы
Девушка потратила крупную сумму на мечту умирающего отца и оказалась обманута
Брошенная невеста нашла способ отметить свадьбу без жениха
Все материалы
Авария на 400 км/ч
«Я выбил шлемом боковое стекло» — тест-пилот Bugatti вспоминает, как разбился на гиперкаре Veyron
Настоящие «стритрейсеры»
Гоночные машины с микроскопическим дорожным просветом, которые переделаны под обычные дороги
Видео: Lambo за 21 млн
Почему кроссовер Lamborghini Urus столько стоит и совсем не похож на ваш автомобиль?
Минивэны грязи не боятся
Полноприводные микроавтобусы и минивэны, которые объедут внедорожник. Часть 2
Названы российские цены на новый Kia Cerato
«Народный кроссовер» Volkswagen для России: новые фотографии
Большой кроссовер Kia полностью раскрыли на модном показе
Все материалы
Дом
За чертой
В России есть ипотека на недорогое жилье. О ней никто не знает
«Квартира будет меня кормить, а от детей не дождешься»
Мать променяла дочь на жилье и ничуть об этом не жалеет
Горячую воду в России будут отключать на три дня
Самый дорогой пентхаус Москвы оценили в миллиард рублей
Выявлен новый вид запрещенной перепланировки
Назван лучший для покупки жилья город Крыма
Над Москвой нависла угроза квартирного дефицита
Все материалы