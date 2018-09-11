Продавщица годами таскала ветчину на работе и наела на тысячи долларов

В США сотрудница продуктового магазина годами бесплатно ела ветчину с прилавка и попалась. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

Инцидент произошел в одном из магазинов городка Боливар, штат Огайо. Менеджер по урегулированию убытков магазина заявил, что женщина практически каждый день съедала от трех до пяти кусочков ветчины. Об этом ему сообщил коллега продавщицы. Иногда она угощалась и сырокопченой колбасой.

Заместитель шерифа округа Таскаровас Брайан Хейл (Brian Hale) подсчитал, что за восемь лет работы сотрудница украла еды на 9,2 тысячи долларов (примерно 641,3 тысячи рублей). Продавщица призналась во всем полиции, но пока ей не были предъявлены обвинения в воровстве. Хейл считает «маловероятным», что это произойдет, сообщает информационный портал Fox News.

В декабре 2016 года сообщалось об аресте легендарной 86-летней воровки драгоценностей. Женщина приходила в ювелирный магазин, просила показать ей множество украшений, а когда продавец терял бдительность, крала одно из них.

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