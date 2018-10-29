Лукашенко заговорил о раздаче оружия молодежи

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в день столетия Всесоюзного ленинского коммунистического союза молодежи (Комсомола) провел встречу с активом Белорусского республиканского союза молодежи (БРСМ), на которой рассказал, почему так дорожит этой организацией. Слова белорусского лидера приводит БЕЛТА.

«Скажу вам впервые и откровенно то, о чем я говорил в самом узком кругу. Я всегда говорю прагматично: а если завтра с ружьем придется встать на защиту своей Родины? Я, как главнокомандующий, обойдусь что ли только той структурой и системой, которая создана в Вооруженных Силах и милиции? Нет. Нам придется раздать каждому, прежде всего мужику, да и девчонке, оружие, чтобы защитить, ладно, не Родину, себя и свою семью, своих детей», — объяснил Лукашенко.

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Он вспомнил, как молодые люди участвовали в Великой Отечественной войне, и подчеркнул, что подобную структуру глава государства и правительство страны смогут задействовать как в случае конфликта, так и просто в трудное время. «Это колоссальный резерв, который сегодня создан», — указал президент Белоруссии.

Сам БРСМ должен функционировать как часы — от первого секретаря до первичной ячейки, и постоянно совершенствоваться, начиная с руководства, заметил Лукашенко. «Если этого у вас не будет, считайте, что вы обманули меня, народ и зря потратили деньги, пусть даже небольшие», — заявил он.

Белорусский республиканский союз молодежи был создан в 2002 году. Как отмечается на сайте организации, членом БРСМ может быть любой гражданин Белоруссии, лицо без гражданства, а также иностранные граждане, постоянно проживающие в республике, в возрасте от 14 до 31 года, признающие устав и программные документы организации.

В июне белорусский лидер заявил, что провал в экономике республики может привести к вооруженному конфликту в стране. «Мы на фронте. Не выдержим эти годы, провалимся, значит, надо будет или в состав какого-то государства идти, или о нас будут просто вытирать ноги. А, не дай бог, еще развяжут войну, как на Украине», — сказал Лукашенко. О том, откуда исходит угроза и в состав какого государства может войти Белоруссия при наихудшем сценарии, президент не уточнил.

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