Определены дата и повестка съезда ОНФ

Съезд «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) пройдет 29 ноября в Москве, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Основным пунктом повестки съезда станет народный контроль за исполнением так называемого майского суперуказа президента Владимира Путина. Под «майским суперуказом» подразумевается поручение главы государства разработать или скорректировать национальные проекты по 12 направлениям, среди которых, в частности, есть демография, здравоохранение, цифровая экономика и экология.

В релизе говорится, что ОНФ будет «оценивать эффективность нацпроектов с точки зрения улучшения качества жизни людей, следить за эффективностью государственных расходов, кроме того — будет ежегодно готовить свои предложения по корректировке нацпроектов, определенных суперуказом, с учетом мнения жителей регионов».

На съезде соберутся более 3,5 тысячи человек — эксперты ОНФ, активисты и контролеры, волонтеры и добровольцы, а также журналисты. Кроме того, на мероприятие пригласят финалистов конкурса «Лидеры России» и доверенных лиц Владимира Путина.

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