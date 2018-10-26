Россиян захотели учить всю жизнь

В России может появиться система по обучению граждан на протяжении всей их жизни. Об этом сообщил специальный представитель президента по цифровому и технологическому развитию Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

«Допускаю, что через несколько лет будут приняты стратегические решения, в том числе по отражению на государственном уровне политики обучения в течение всей жизни. Сейчас этот подход имеет фрагментарный характер. Идет проработка новых подходов», — сказал Песков.

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Подходы к переобучению могут быть разными. «От стимулирования соревновательных подходов, которые есть в "Вордскилс", до радикально новых решений. Например, могут появляться нормы, как, например, бесплатное онлайн второе высшее образование — вплоть до таких инноваций», — пояснил Песков.

По его словам, Россия начинает реализацию множества проектов общей стоимостью 28 триллионов рублей, которые потребуют новых квалифицированных кадров.

«Важен поиск новых форм, которые работают как с массовой переподготовкой, так и с механизмами мотивации. Контуры этой государственной политики к настоящему времени не выработаны, государство тестирует разнообразные подходы», — заметил Песков.

25 октября вице-премьер и министр финансов Антон Силуанов заявил, что 28 триллионов рублей будет потрачено на реализацию национальных проектов до 2024 года. В мае президент Владимир Путин поручил правительству разработать и скорректировать нацпроекты по 12 направлениям, среди которых демография, здравоохранение, цифровая экономика и экология.

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