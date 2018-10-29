Россия раскрыла план обороны от Украины и Грузии

Вступление Украины и Грузии в НАТО вынудит Россию обороняться. Об этом заявил директор департамента Общеевропейского сотрудничества МИД России Андрей Келин на площадке дискуссионного клуба «Валдай», передает «Интерфакс».

«Для нас это будет колоссальная военная и экономическая проблема. Нам придется выстраивать оборонительный пояс вблизи нашей нынешней третьей столицы — Сочи», — заявил он.

По словам представителя МИД, Москве придется тратить колоссальные ресурсы на то, чтобы предотвратить возможные действия вероятного противника. При таком сценарии Россия также будет вынуждена «выстраивать на границе с Украиной оборонительные эшелоны», добавил он.

В то же время Келин отметил, что вряд ли вступление Украины и Грузии в НАТО произойдет в ближайшее время. «Но если отношения будут запущены, если наши западные — партнерами уже и не назовешь — пойдут по пути нагнетания дальнейшей конфронтации, конечно, это может произойти без сомнения. И нам придется к этому очень серьезно готовиться», — заявил он.

В сентябре премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ее вступление в НАТО будет полезным для России, поскольку данный шаг укрепит стабильность на Кавказе.

12 июля генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что Грузия войдет в состав НАТО. Он отметил, что впечатлен реформами, которые последнее время проводит Тбилиси.

В июне 2017 года Киев назвал внешнеполитическим приоритетом вступление в НАТО. В августе этого года советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что стране еще многое предстоит сделать для членства в альянсе.

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