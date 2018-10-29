Полицейские заложили взрывчатку в Калининграде и пошли под суд

В Калининграде двое бывших сотрудников уголовного розыска предстанут перед судом за то, что завышали показатели, закладывая взрывные устройства и боеприпасы в разных частях города. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России (СКР).

Отмечается, что оба полицейских служили в отделе по борьбе с незаконным оборотом оружия и боеприпасов, и у них было двое пособников — мужчина и женщина.

«Полицейские, не желая исполнять возложенные на них обязанности по выявлению и пресечению преступлений в сфере незаконного оборота взрывчатых веществ, решили искусственно завысить показатели работы. С этой целью они с марта по сентябрь 2017 года осуществляли закладки незаконно приобретенных ими боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств», — говорится в сообщении.

Пособники полицейских, в свою очередь, находили горожан, склонных к злоупотреблению спиртного, и под предлогом распития алкогольных напитков приводили их к местам закладок, где создавали условия для их обнаружения потерпевшими и склоняли их к незаконному сбыту находок. Во время сбыта людей задерживали сотрудники полиции, которые не знали о преступных действиях коллег. Всего в результате преступных действий бывших полицейских и их пособников к уголовной ответственности за незаконный оборот оружия были привлечены 14 жителей Калининграда.

Задержанным полицейским также вменили эпизод покушения на мошенничество. По версии следствия, они пытались заработать на добровольной сдаче запрещенных к обороту предметов: передали своей помощнице сумки со взрывчатыми веществами массой свыше 33,7 килограмма. Женщина обратилась в дежурную часть отдела полиции с заявлением о сдаче веществ и получении денежного вознаграждения в размере 337 тысяч рублей.

Все преступные действия обвиняемых были пресечены сотрудниками регионального УФСБ России.

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