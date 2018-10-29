Раскрыты замыслы туркменской элиты по сохранению капиталов

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Туркменские чиновники и крупные бизнесмены начали скупать квартиры в Олимпийском городке Ашхабада, пытаясь сохранить капиталы на фоне обесценивания местной валюты — туркменского маната. Об этом в понедельник, 29 октября, сообщает «Хроника Туркменистана».

Квартиры стоят от 780 тысяч до 1 миллиона 315 тысяч туркменских манатов (от 223 тысяч до 376 тысяч долларов по официальному курсу, или от 39 тысяч до 66 тысяч долларов по курсу черного рынка). На приобретение жилья можно взять кредит на 30 лет под 1 процент годовых, при этом 10 процентов от общей суммы необходимо заплатить сразу.

В середине октября издание «Альтернативные новости Туркменистана» сообщило, что двух- и трехкомнатные квартиры в этих домах предлагалось приобрести работникам бюджетных организаций. Кроме того, приоритет при приобретении жилья будут иметь многодетные семьи, люди, делящие одно жилище с другими семьями, а также те, кто имеет на иждивении инвалидов, говорилось в письме, с содержанием которого ознакомилось издание.

Однако на зарплату большей части населения Туркмении приобрести данное жилье оказалось невозможно. Зато квартирами заинтересовалась элита, покупающая жилье не только себе, но и детям, внукам и другим близким родственникам. Некоторые из них обзавелись квартирами, расплатившись обесценивающимися туркменскими манатами, чтобы сохранить свои капиталы в недвижимости. Ряд чиновников в разговоре с «Хроникой Туркменистана» заявили, что взяли кредит на 30 лет в надежде на то, что за это время «что-то произойдет и полностью возвращать кредит не придется».

Кроме того, помимо квартир в высотных домах, обеспеченные жители республики начали покупать и типовые двухэтажные коттеджи в пригородах.

Агентство «Фергана» напоминает, что официальный курс доллара остается в Туркмении неизменным с 2015 года — 3,5 туркменского маната за доллар (около 65 рублей). Однако конвертация валюты в республике затруднена: желающие приобрести доллары вынуждены делать это на черном рынке, где курс доллара в июне текущего года достиг 29 манатов (более 540 рублей). Власти оказали серьезное давление на рынок, сбив стоимость американской валюты, однако в последнее время доллар возобновил рост. В настоящий момент один доллар на черном рынке можно приобрести за 18-19 туркменских манатов (около 350 рублей).

Строительство Олимпийского городка в Ашхабаде началось в конце 2010 года. В рамках реализации проекта, инициатором которого выступил президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, было возведено более 30 объектов различного назначения. В 2017 году на территории городка состоялись Азиатские игры в закрытых помещениях. Общая стоимость Олимпийского городка — 5 миллиардов долларов США.

На территории городка расположены 14 двенадцатиэтажных жилых домов, постановление о продаже квартир в которых было подписано президентом страны в августе 2018 года.

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