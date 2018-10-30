Соседи с палкой спасли женщину от четырехметрового крокодила

Крокодил длиной 4,6 метра напал на жительницу индийского штата Одиша (Орисса). Об этом сообщает издание Odisha Sun Times.

Рептилия подкралась, когда женщина мылась в канале возле дома. Другие жители деревни услышали ее крики и прибежали на помощь. Они принялись бить хищника бамбуковым шестом, вынудили разжать челюсти и прогнали в глубину.

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Пострадавшую доставили в больницу с серьезными ранами на правой руке. Местные жители требуют, чтобы власти округа приняли меры и не допускали подобных инцидентов в будущем.

В апреле сообщалось, что в штате Одиша в результате нападения крокодила погиб 14-летний школьник. Жители деревни винят в гибели мальчика власти, которые, вопреки обещаниям, так и не возвели ограду от крокодилов.

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