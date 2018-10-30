Раскрыты самые жуткие места России

Аналитическое агентство «ТурСтат» составило рейтинг самых популярных для мистического туризма (поездки по местам, где можно встретить духов и призраков) мест России. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Самой жуткой достопримечательностью, по мнению туристов, оказался мыс Фиолент в Крыму. Вторую позицию заняло другое место на полуострове — горный монастырь Качи-Кальон недалеко от города Бахчисарай.

Также в рейтинг вошли остров Ольхон на озере Байкал в Иркутской области, озеро Светлояр в Нижегородской области, мистическая страна Беловодье и гора Белуха на Алтае, озеро Бездонное под Солнечногорском в Московской области, древний город Аркаим в Челябинской области, Иволгинский дацан в Бурятии и горная гряда Сундуки в Хакассии.

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В сентябре РИА Новости опубликовало список топ-10 самых красивых мест России. На первом месте в рейтинге живописных достопримечательностей оказалось озеро Эльтон в Волгоградской области. Также в список вошли Национальный парк «Таганай» в Челябинской области и плато Путорана в Красноярском крае.

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