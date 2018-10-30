240 детских площадок установили в Подмосковье с начала года

240 современных детских площадок установили в Московской области с начала года, сообщил вице-губернатор региона Дмитрий Пестов. Его слова приводит корреспондент «Ленты.ру» во вторник, 30 октября.

«До конца года в Подмосковье будет установлено не менее 250 детских игровых комплексов по губернаторской программе. Кроме того, более 1,4 тысячи детских площадок будет построено и модернизировано в рамках программы по комплексному благоустройству дворовых территорий», — сказал Пестов.

Он уточнил, что всего за последние пять лет в регионе модернизировано более пяти тысяч объектов. Работы осуществляются по инициативе губернатора Андрея Воробьева, отметил Пестов.

Он также подчеркнул, что жители принимают активное участие при утверждении проектов новых детских зон. На выбор предлагается несколько стилистических вариантов: «Крепость», «Море», «Лес», «Транспорт» и «Космос». На всех объектах устанавливаются камеры видеонаблюдения.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что маленькие жители Подмосковья должны иметь возможность играть на современных и безопасных площадках. Все игровые объекты перед установкой тщательно проверяются, отмечается на сайте областного правительства.